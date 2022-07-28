新华社北京7月28日电 综述：海外人士期待消博会添共享机遇

新华社记者

第二届中国国际消费品博览会日前在海南海口开幕，将为各国扩大贸易、加强合作、促进发展提供重要平台。海外人士认为，中国成功举办消博会，有助于在新冠疫情阴霾下带动全球消费品贸易增长，促进全球经济复苏，提振市场信心，让世界各国企业共享中国市场机遇。

作为今年消博会的主宾国，法国今年参展企业近50家，参展品牌近250个，成为除中国外参展品牌最多的国家。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，2021年，中国成为法国美妆第一大出口国，集团将位于上海的中国区总部升级为北亚区总部以及全球三大美妆科技中心之一。消博会的举办是中国市场进一步开放的信号，这一平台将进一步释放中国市场消费潜力，对促进消费意义重大。

作为消博会、进博会等中国展会的“常客”，澳大利亚天然生物科技有限公司今年再度携产品亮相消博会。公司董事长潘邦炤告诉记者，消博会是各国企业贴近中国市场的好机会，伴随中国各项促消费政策陆续落实，中国消费市场回暖趋势让人期待。公司期待通过消博会这个大平台，让更多消费者和潜在商业伙伴体验公司产品。

金塞尔酒厂是一家生产杜松子酒和威士忌酒的爱尔兰公司，今年是该公司第二次参加消博会。酒厂联合创始人欧内斯特·康蒂永说，参加消博会是公司寻找潜在客户的最佳途径之一。酒厂已在中国市场开拓4年，中国市场潜在回报大。

栢特薇（亚洲）有限公司旗下一个化妆品品牌也是第二次参加消博会。该公司品牌及业务拓展总监何宝芳说：“中国有足够大的市场，足够多样化的需求，而且这个市场足够开放，能以包容的态度接受新品牌和新产品。”

阿根廷中国问题专家、国家参议院顾问卢卡斯·瓜尔达表示，消博会是各国企业展示具有高附加值商品的舞台，许多全球知名品牌和企业都在瞄准中国巨大的市场和庞大的消费群体。

消博会在为全球企业拥抱中国市场提供机遇的同时，也为中国产品进入国际市场拓宽通道。英国董事协会伦敦金融城分会主席约翰·麦克利恩指出，消博会创造展示产品的机会，将推动消费需求，开辟新供应渠道。通过这个平台，中国高质量产品对全球消费者的吸引力将进一步增强，刺激海外需求。

连续两年参加消博会的高培健康食品有限公司新西兰市场营销经理苏睿慧说，随着中国加速建设海南自贸港，消博会展现出更加开放和进取的姿态，中国营商环境更加友好，新西兰企业将从中获益良多。

谈及消博会对推动海南自贸港建设的积极作用，菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，海南可以利用自身自然资源、地理位置等优势，成为新的增长和发展中心，自贸港的优惠政策将帮助海南吸引更多投资。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，得益于消博会的举办，很多跨国公司在海南投资设立企业、落地项目，这使海南自贸港的地位和作用不断增强。

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