人民网记者 吴思萱

盛夏时节，风吹草动，马蹄声声，牛羊成群，广袤苍穹，幸福村落，好一派草原光景。心旷神怡的自然景观与原汁原味的草原文化就是内蒙古献给海内外游客的旅游盛宴。

“我很喜欢内蒙古的风光，太美了！这是我第二次来内蒙古，但是第一次来鄂尔多斯的草原，非常喜欢！”来自突尼斯的网红博主萨法对来到内蒙古十分激动，对内蒙古草原文化的喜爱也溢于言表。

韩国的郑智恩兴奋地说：“真的很喜欢这里的草原，在这里很开心！我也喜欢看马术表演，太精彩了！演员们高超的马术杂技惊险又刺激！以前在韩国也看过马术表演，但和内蒙古这里的是不一样的风格，很棒！”

危地马拉网红博主塞莉娅连连说：“我要多拍些照片和视频和我的粉丝们分享，让更多拉美朋友领略内蒙古的美丽风光。”

来自英国的杰森对内蒙古的历史文化充满好奇，沉浸在丰富多彩的草原娱乐活动中，对内蒙古的草原旅游赞叹不已。

面对外国网红博主的欣喜与赞赏，鄂尔多斯草原景区总经理李燕红也十分高兴，她说：“景区还曾接待过来自日本、美国等国家的游客，随着内蒙古整体文旅推介的逐步开展，景区也会紧跟节奏，不断促进对文旅产业的推进，真诚希望来自世界各地的朋友都能感受到鄂尔多斯草原的美好与热情。”

鄂尔多斯草原景区拥有10.6平方千米，自2004年建成以来累计接待游客280万人次。景区深入挖掘特色文化资源，将自然景观与当地文化融为一体。游客既能享受辽阔壮美的大草原，也能沉浸式体验实景马术剧、非遗歌舞剧等视觉盛宴，尤其是马文化的独特魅力。

“景区有占地30万平方米的现代化赛马场、近200匹各国宝马，专业赛马、骑马夏令营、马文化小课堂、马术俱乐部等一应俱全。”李燕红在采访中介绍说。

李燕红讲到：“景区为劳动密集型产业，对周边农牧民就业和乡村振兴的带动作用非常大。在7-8月份，景区对假期短工的最大需求量约为600-800人，这些就业人员都来自周边辐射的城镇和乡村。”

据了解，7月25日，鄂尔多斯市杭锦旗“未来草原”民宿创意设计工作营开营。该项目由杭锦旗政府和中共杭锦旗委宣传部主办，以未来为名，打造游客心向往之的草原小筑。通过企业、牧民和村集体合营的方式，邀请优秀的设计团队，对周围牧民原本的宅基地房屋进行民宿改造，实现景村融合，文旅共振。

这一合作模式统筹协调民宿与周边现有景观风貌、生态环境的关系，以期展现生态宜居的地域风貌与新时代草原民宿发展建设的美好愿景。李燕红表示，这既能形成对草原传统产品的更新迭代，也能带动周边农牧民的共同富裕，还会成为农牧民、村集体、景区三方合力推动乡村振兴的典型。

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