韩国中小风险企业部长官李永。韩国中小企业风险部供图

人民网首尔7月28日电 （记者马菲）韩国中小风险企业部和三星电子27日共同宣布，经过相关比赛，韩国5家中小芯片设计公司获得同三星电子的合作机会，这也是韩国新政府上台后推动半导体大企业与中小企业共生合作的重要举措之一。

由于韩国半导体代工业务火爆，韩国芯片设计公司难以获得试制品制作（MPW服务）和检验新产品的机会。为解决半导体中小企业面临的困境，韩国中小风险企业部携手三星电子共同举办选拔赛，专家最终选出5家芯片设计公司作为获胜企业。

获胜的5家芯片设计公司可以从三星电子半导体代工厂获得共计25次的试制品制作（MPW服务），范围涵盖5纳米至130纳米中的12种工艺。5家芯片设计公司可以在规定期限内每月选择自己想要的工艺和制作时间。韩国政府将在设计、代工和后工程等领域向每家企业提供1亿韩元的资助。

韩国中小风险企业部长官李永表示：“共生合作并不是单纯的大企业帮助小企业，而是意味着两者相互合作、共同成长。希望通过此次选拔比赛，三星电子能够发掘具有成为独角兽企业潜力的公司，芯片设计企业也能够获得加速新技术开发的机会。”

三星电子社长崔时荣表示：“三星电子将与韩国芯片设计企业保持合作，共同努力推动韩国系统半导体生态界的发展。”

为解决韩国芯片设计企业面临的资金和人力等难题，韩国政府陆续出台了多项措施。对于芯片设计创业企业，韩国中小企业风险部将运营资金支援额度从5亿韩元扩大到10亿韩元。从去年起，韩国龟尾电子工业高中新设半导体设计特殊化课程，截至目前已有20名毕业生在韩国国内芯片设计公司就业。韩国政府还计划今年内在2所大学新设系统半导体委培专业。

韩国中小风险企业部长官李永（左三）和5家获得与三星电子合作机会的芯片设计公司。韩国中小企业风险部供图

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