新华社北京7月26日电 “中国这十年的发展让我相信诺玛科来对了！”墨西哥汽车零部件生产商诺玛科公司中国区高管奥顿·卡洛斯·伊里戈延日前在重庆接受新华社记者专访时这样感慨。

诺玛科是全球汽车零部件供应商百强企业，是最早在中国投资的墨西哥企业之一。2008年，诺玛科在南京投资设厂；2012年，诺玛科在重庆设立分公司。伊里戈延本人2012年被企业派到中国工作。他说，中国的广阔市场和消费能力始终是吸引外资的强大动力。这些年来，中国一直保持全球最大汽车市场，在全球汽车产业中的地位日趋重要，诺玛科也成为这一过程的见证者和受益者。

7月21日至24日，第四届中国西部国际投资贸易洽谈会（简称“西洽会”）在重庆举行。作为参展商，伊里戈延认为，中国政府不断释放欢迎外资的信号，并致力于推动内陆地区实现更大程度对外开放。

7月22日，观众在西洽会重庆馆参观。新华社记者黄伟摄

伊里戈延表示，中国经济快速发展，汽车消费能力不断释放。伴随着消费升级，消费需求日益多元，这有效促进了诺玛科的创新能力，不仅满足了中国市场的需求，还可将成功经验输出到其他市场。同时他也深切感受到，中国的劳动力素质不断提高，企业内部沟通效率和管理成本也随之优化。

伊里戈延也高度评价中国的交通基础设施建设。他说，诺玛科的许多客户在北京、天津和沈阳等地。得益于中国高效安全的商贸物流体系，诺玛科的汽车零部件可以在短时间内从中国西南地区运到北方，不同区域间的物资流通畅行无阻。

7月20日，在Nemak（诺玛科）重庆汽车零部件有限公司，工作人员在生产车间进行生产作业。新华社记者唐奕摄

伊里戈延强调，中国如此大的市场对任何一名投资者来说都非常有吸引力。他相信，“西洽会”将促进中国西部地区与外界的经贸联系，吸引更多外资企业入驻西部。

展望未来，伊里戈延说：“相对于中国的广阔市场而言，诺玛科目前的参与度还远远不够。我们计划在未来5年内再建两个工厂，优化在中国的战略布局，继续扩大在中国的投资。”（记者：蒋彪、陈青冰、李爱斌、唐奕；报道员：郑晴宇、刘俊潇、何健驰、翟亦平；剪辑：蒋彪；编辑：陈璐、赵悦、欧阳为、刁泽）

新华社国际部 重庆分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、高歌)