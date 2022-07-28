中国日报网7月27日电 美国福克斯新闻网（Fox News）7月26日报道称，随着通货膨胀继续高居不下并对支出预算造成严重破坏，越来越多的美国家庭难以支付各项家庭账单，约9000万家庭在这方面存在一些困难或者非常困难。

美国福克斯新闻网报道截图

美国人口普查局（U.S. Census Bureau）于6月29日至7月11日进行的调查发现，超过4800万美国家庭在支付家用开支方面“有些困难”，超过4300万家庭“非常困难”，另有5800万家庭“有点困难”。

报道称，调查中约9000万家庭都在支付家用开支上存在一些困难或者非常困难，是美国人口普查局自近两年前提出该议题以来出现的最高数据，去年同期的数字为6000万左右。

据报道，美国劳工部（Labor Department）最新的消费者价格指数（CPI）显示，6月份美国通胀率飙升至9.1%，达到近40年来的最高值。其中，食品和能源等生活必需品涨幅最大，自去年以来，能源价格猛涨41.6%，食品价格上升10.4%。

此外，美国人口普查局的调查还显示，约有1.5亿美国家庭报告称，在过去7天里，他们在支付家用开支方面至少有一些困难。

面对这样的情况，一些白宫官员却还在试图淡化对持续逼近的经济衰退的担忧。然而，一些专家警告称，连续两个季度国内生产总值（GDP）负增长表明经济衰退已经开始。

“第一季度是负的，第二季度很可能也是负值。如果你相信亚特兰大联邦储备银行（Atlanta Fed），那么衰退已然到来。”曾在里根政府担任经济学家的阿瑟·拉弗（Arthur Laffer）上周对福克斯商业新闻电视台（Fox Business）表示说，“我们正处于经济衰退之中。 问题是，情况会有多糟糕？”

（编译：高琳琳 编辑：韩鹤）

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