中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式举行。中国驻中非大使馆供图

人民网约翰内斯堡7月27日电 （记者邹松）中非共和国卫生和人口部27日举行中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式。中非总理莫卢瓦、驻中非使馆临时代办单承林、中非卫生和人口部长索姆塞、艺术、文化和旅游部长萨拉伊瓦·扬泽雷及中非总理府、卫生和人口部主要官员、驻中非使馆经商参赞高铁峰等出席仪式。

中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式举行。中国驻中非大使馆供图

单承林在致辞中表示，新中国成立初期，一大批“赤脚医生”身背医药箱挨家挨户诊疗，为改善农村医疗条件、推动新中国基层医疗卫生体系建设作出贡献。为支持中非加强基层医疗卫生体系建设，中国使馆基于这一历史经验专门定制了内含常用药及医药器械的700个中国—中非命运共同体医药箱，将通过中非政府、议员和社会团体等捐赠至中非各地诊所。

单承林表示，卫生健康是两国合作的重要领域。疫情发生以来，双方相互支持，携手抗疫。前不久，新一批中国援中非医疗队抵达班吉。今天，双方还将签署两国关于开展对口医院合作机制协议。在这一机制下，温州医科大学附属第一医院不仅此次也向中非方捐赠100个医药箱，还将开展医务人员交流与培训和远程诊疗等合作。中方愿继续秉持“真实亲诚”理念，同中非深化友好合作，共建两国命运共同体。

中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式举行。中国驻中非大使馆供图

索姆塞在致辞中高度赞赏两国医疗卫生领域务实合作，感谢中方捐赠中国—中非卫生健康共同体医药箱，并表示中方捐赠的医药箱对中非公共卫生建设意义重大，将极大助力中非改善基层医疗条件，为民众提供更好的医疗卫生保障。中非方必将善加利用，造福中非人民。中非政府欢迎两国签署关于开展对口医院合作机制协议，愿同中方不断加强卫生领域合作。

中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式举行。中国驻中非大使馆供图

随后，在莫卢瓦总理见证下，单代办与索姆塞部长移交医药箱并签署两国关于开展对口医院合作机制协议。

单代办和索姆塞部长还共同接受了当地媒体采访。

中国—中非卫生健康共同体医药箱移交暨中国与中非关于开展对口医院合作机制协议签署仪式举行。中国驻中非大使馆供图

(责编：燕勐、常红)