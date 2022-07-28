新华社德黑兰7月27日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬27日说，伊朗欢迎继续通过“外交和会谈”推动伊朗核问题全面协议恢复履约谈判取得成果。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬27日晚同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话，就博雷利最近提出的一份草案作出上述表态。

阿卜杜拉希扬说，感谢欧盟方面为推动伊核谈判作出的努力，伊朗决心达成一项良好、稳定和持久的协议。如果美国切实寻求解决方案，各方将会就恢复履行伊核协议达成共识。他补充说，美国一直声称要恢复履行伊核协议，这一表态必须体现在协议文本和行动中。

博雷利26日在英国《金融时报》撰文说，为促使美国和伊朗恢复履行伊核协议，欧盟提出一份新的草案文本并已转交美伊双方。美国国务院发言人普赖斯26日说，美方正在审阅欧盟提出的新草案，将直接向欧盟反馈意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊朗与伊核协议其他相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。谈判今年3月以来暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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