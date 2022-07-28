新华社北京7月27日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯军方27日通报的最新数据显示，俄军在此前一次空袭中摧毁了100多枚“海马斯”多管火箭炮弹药。乌克兰官员27日接受媒体采访表示，乌军正在为发起南部反攻进行初步火力打击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27日通报称，最新数据显示，俄军24日对乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州一居民点附近的一处弹药库进行空袭，摧毁了100多枚美制“海马斯”多管火箭炮系统弹药。俄军使用高精度武器打击了乌军在乌南部尼古拉耶夫市的临时部署点，并摧毁了顿涅斯克地区、扎波罗热州和尼古拉耶夫州多地的8处弹药库。

——据乌通社27日报道，当天尼古拉耶夫州军事行政长官维塔利·基姆在接受采访时称，尼古拉耶夫州的形势在控制中，目前乌军队正在为发起南部反攻做准备，乌军对俄军目标正在实施有效的初步火力打击，其中对安东诺夫斯基桥的打击就是一个例子。

——塔斯社27日援引乌克兰赫尔松州军民行政机构负责人消息称，过去一夜，乌克兰武装力量对赫尔松州进行密集炮击，共发射36枚火箭弹，大部分被防空系统拦截。报道说，乌军近期多次对赫尔松州境内横跨第聂伯河的安东诺夫斯基大桥进行火箭弹袭击，目前该桥桥面受损，车辆通行受阻，但桥体依然完好。

——俄罗斯天然气工业股份公司副总裁马尔克洛夫27日在“俄罗斯-24”电视台直播栏目中表示，西门子公司未履行“北溪-1”天然气管道涡轮机的维修义务，导致“波尔托瓦亚”压气站仅剩一台涡轮机在运转，输气量下降。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日表示，俄方认为将“北溪-1”管道对欧洲的天然气供应量与欧盟取消对俄制裁联系起来是错误的。佩斯科夫强调，当前俄供气技术能力下降是由于对俄实施的限制和制裁导致各环节技术维护难度加大。

——乌克兰海军27日在社交媒体上表示，在土耳其伊斯坦布尔签署黑海港口农产品外运协议后，乌克兰黑海港口敖德萨、切尔诺莫斯克和皮夫坚内已恢复运营。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27日在俄卫星通讯社广播节目中说，西方“赌上一切”企图孤立俄罗斯，但实际上其内部的政治经济危机愈演愈烈，西方将自身置于自我孤立的死胡同当中。

——塔斯社26日援引卢甘斯克方面消息说，顿涅茨克、卢甘斯克和俄罗斯武装力量在攻占乌格列戈尔斯克发电厂后，计划向顿涅茨克地区的阿尔乔莫夫斯克方向推进。乌格列戈尔斯克发电厂是欧洲最大的火力发电厂，也是顿涅茨克及其他地区的能源保障，具有重要战略意义。

——俄罗斯飞地加里宁格勒州州长阿里汗诺夫26日表示，首列装载水泥的列车经立陶宛抵达加里宁格勒。今年6月，立陶宛宣布禁止欧盟制裁清单内的货物以公路或铁路运输方式经其境内运往加里宁格勒。俄罗斯称这些限制措施是非法的。随后，欧盟委员会就向加里宁格勒的过境运输做出澄清，规定俄罗斯运营商组织的公路货物过境禁令维持不变，但在货物管制条件下取消了对铁路运输的过境限制。（参与记者：黄河、华迪、李铭、李东旭）

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