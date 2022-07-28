新华社日内瓦7月27日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织总干事伊维拉日前呼吁各成员尽快落实世贸组织第12届部长级会议成果，使世贸组织能够继续应对多边贸易体制面临的挑战。

伊维拉在过去两天于瑞士日内瓦举行的世贸组织总理事会会议上表示，第12届部长级会议取得了“前所未有”的成果，世贸组织需要继续努力重振所有核心职能，以适应不断变化的全球经济。

伊维拉敦促世贸组织成员尽快落实部长级会议取得的一系列成果。她说，会议达成了关于渔业补贴的“历史性”协议，但该协议只有在正式生效后才能发挥作用。鉴于全球海洋保护和渔业资源面临的严峻形势，各成员应尽快按照相关程序批准该协议。“我们应该将目标定为几个月，而不是几年来完成这项工作。”

伊维拉还梳理了部长级会议在防疫相关知识产权豁免、粮食安全等领域取得的成果，鼓励各成员在农业领域谈判寻求突破。

关于部长级会议成果中涉及世贸组织改革的内容，伊维拉表示，各成员同意对世贸组织进行必要改革，但需要就改革内容达成共识，并以此为基础尽快采取行动，解决上诉机构停摆等问题。

世界贸易组织第12届部长级会议于6月12日至17日在日内瓦举行。会议在新冠疫情应对、防疫相关知识产权豁免、粮食安全、人道主义粮食采购、渔业补贴、电子传输暂免关税和世贸组织改革等全球广泛关注的议题上取得成果。

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