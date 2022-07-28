□ 林子涵

美英澳核潜艇合作最近又被曝出核扩散的新证据。中国学术机构日前发布的一份研究报告显示，美英两国拟向澳大利亚转让数以吨计的武器级核材料，相关材料可用来制造多达64—80枚核武器。

美英作为拥核国家，公然向他国输送武器级核材料，这是赤裸裸的核扩散行径。而澳大利亚作为无核国家，接受数量巨大的武器级核材料，无异于公然向拥核迈进。美英澳的这场核交易，严重违反《不扩散核武器条约》，给地区和世界和平与安全造成重大威胁，再次提醒国际社会对美英澳核潜艇合作要保持高度警惕。

去年9月，美英澳建立三边安全伙伴关系（AUKUS）并高调启动核潜艇合作。两个月后，美英澳又签署《海军核动力信息交换协议》，正式允许澳获取美英机密核潜艇信息。

美英澳核潜艇合作激起核军备竞赛“链式反应”。澳大利亚通过引入核潜艇，从而间接拥有武器级核材料及相关技术信息的过程，开启了核扩散的恶劣先例，给国际核军控出了难题。此举很可能刺激部分国家如法炮制发展核军备，为趁机拥核提供借口。近期，日本政客就频频发表拥核言论，妄称要同美国核共享、引入美核武器。此外，美国拉拢无核国家壮大自身核威慑体系，对现有核平衡造成冲击，可能使大国核军备竞赛呈现新态势，破坏全球战略平衡与稳定。

美英澳组建三边安全伙伴关系之初就曾宣称，美英不仅协助澳建造核潜艇，还将助其拥有远程精确打击能力，包括提供“战斧”巡航导弹、联合空对地防区外导弹、远程反舰导弹、高超声速导弹等，目的是在亚太打造新的军事集团，目标瞄准地缘竞争对手。这将加剧地缘紧张态势，推高军事对立和冲突风险，把亚太拖入安全困境。

美英澳核潜艇合作严重冲击国际核不扩散体系。《不扩散核武器条约》明确规定了核武器国家和无核武器国家的核不扩散责任和义务，“防止任何形式的核武器扩散”是贯穿条约的核心理念。美英澳的核武器扩散行为严重违背《不扩散核武器条约》目的和宗旨。在原子能活动保障监督方面，《国际原子能机构规约》明确指出，国际原子能机构应确保在其监督或管制下提供的援助不用于推进任何军事目的。美英澳核潜艇合作构成明显军事目的，直接违反《国际原子能机构规约》，挑战国际原子能机构现行保障监督体系。

美英澳核潜艇合作还严重损害区域性核不扩散机制。《南太平洋无核区条约》《东南亚无核武器区条约》等对核爆炸装置和特种可裂变材料作出案文规定，同时禁止向海洋倾倒核废料及其他放射性物质，反映了南太平洋岛国和东南亚国家的共同诉求。美英澳核潜艇合作不仅涉及武器级核材料，还可能带来核污染风险，对南太地区和东南亚构成现实安全威胁，严重损害《南太平洋无核区条约》精神，破坏东盟国家建立东南亚无核武器区的努力。

国际社会应采取果断行动，利用即将召开的《不扩散核武器条约》第十次审议大会及国际原子能机构等多边平台，敦促美英澳切实履行国际法义务，坚决维护国际核不扩散体系的全面性、有效性和权威性。

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