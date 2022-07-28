本报记者 马 菲

韩国农林畜产食品部近期公布的统计数据显示，2021年韩国归农归村人数约51.5万人，较2020年增加4.2%，已连续两年保持增长。其中，30岁及以下青年归农归村人数约为23.59万人，同比增加11.1%，占总人数的45.8%，创下历史新高。年轻人已成为韩国归农归村群体中的主力军。农林畜产食品部表示，年轻人逐步转变对农村的观念和看法，以及青年务农政策支持是促使青年返乡的主要原因。

受城市化进程影响，韩国农村人口一度大量外流，农村空心化现象凸显。为改善这一局面，韩国政府在2009年出台《归农·归村综合对策》，从立法层面推动城市人口回归农业生产和农村生活。2015年，韩国又推出《归农渔归村促进支援法》，规定农林畜产食品部和海洋水产部负责对归农归村现状等进行调查、统计，以此为依据每5年制定一个涵盖经济、教育、文化、医疗等多方面的全国性归农归村综合扶持计划，并负责实施。今年3月，农林畜产食品部发布第二个5年期归农归村支援综合规划。针对青年归农人员，政府将分阶段扩大务农定居支援规模，并向有创业意愿的青年优先提供农地。韩国政府还计划改善农村基础设施建设，整合归农归村信息平台，强化从归农到定居农村的各项支援。

在鼓励年轻人归乡创业方面，农林畜产食品部实行“青年农业人培育政策”，针对符合条件的18岁至40岁人群，在其返乡务农的前3年，每月发放最多100万韩元（1美元约合1313韩元）的补贴。韩国年轻人吴圣日在大学毕业后经历了3次创业失败，2018年，在接受农林畜产食品部的智慧农场培训后，吴圣日被选为政府扶持对象。如今，他成功在京畿道骊州经营一家现代化智慧草莓农场。每逢周末，农场都能吸引大批游客前来体验采摘。“农场经营现已进入正轨，实现正常盈利。今后我计划扩大农场面积，引入其他水果作物，让农场能够全年提供采摘体验服务。”吴圣日表示。

为落实归农归村相关政策，韩国设立全国性的专门服务机构“归农归村综合中心”，负责对中央部委及地方政府的归农归村政策进行宣传，免费向有意归农归村人员提供相关信息、咨询、培训等一站式服务。眼下，韩国各地归农归村支援中心纷纷成立，在这里不仅可以了解相关政策法规、土地交易情况及农业就业情况等信息，也可以学习农作物品种选择与栽培、动物养殖、农机操作与维修等知识和技术。不少地方还推出了旨在吸引年轻人的优惠扶持政策。例如，全罗北道完州郡每年为当地居住的年轻人提供免费体检，并为在当地登记结婚的新婚夫妇提供500万韩元的奖励。

（本报首尔7月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 17 版）

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