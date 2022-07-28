美国民众对枪支暴力连绵不绝的愤怒呐喊，反映出对美国民主失序、治理失灵、政府失效的极度失望。美国需要采取切实行动，给民众以最基本的人权保障，而不是试图通过攻击抹黑他国来掩盖本国日益恶化的人权现状

近日，由52辆黄色校车组成的“流动博物馆”在美国得克萨斯州揭幕。52辆校车上的空座，代表2020年以来在美国历次枪击案中被杀害的4368名儿童，车上还摆有遇难儿童的遗物和照片。项目发起者希望借此向美国政客施压，要求他们停止接受拥枪游说团体的捐款，支持就枪支销售进行全面背景调查立法。

“流动博物馆”代表着越来越多美国民众对频繁发生的枪支暴力事件发出的愤怒呐喊。进入7月份以来，美国枪支暴力事件有增无减，就连“独立日”假期也是在喋血中度过的。伊利诺伊州庆祝“独立日”的巡游活动突发枪击事件，造成至少7人死亡、46人受伤。据美国“枪支暴力档案”网站统计，在今年为期3天的美国“独立日”假期期间，全美几乎每个州都发生了枪击事件，共造成至少220人死亡、近570人受伤；截至7月20日，美国今年已有24430人因枪支暴力被夺去生命，已发生356起导致至少4人死伤的恶性枪击事件。一声声枪响，击碎了美国“人权卫士”的幻象，折射出美国治理失灵的现实。

枪支暴力被称为“美国瘟疫”，但频繁发生的枪支暴力事件并没有唤醒美国一些政客的良知。今年6月，迫于巨大舆论压力，美国曾达成一项“打折版”控枪法案。在此之前，由于两党尖锐对立和利益集团不断阻挠等因素，美国已近28年未能出台任何新的控枪法案。然而，颇具讽刺意味的是，几乎就在美国总统签署该法案的同时，美国联邦最高法院推翻了纽约州限制携枪的法律，限制州和地方政府监管枪支的能力。美国有线电视新闻网评论指出，围绕控枪的激烈争论，让“两个美国”的故事一再上演，再多无辜生命的逝去也无法弥合两党的分歧。美国控枪组织纽敦行动联盟基金会创始人戴夫·埃克特说：“我们的政府已经麻痹到无法实现任何事情，比如人们基本的安全需要，而这应该是他们最优先考虑的事情。”

美国枪支暴力顽疾难除，利益集团的推波助澜是根源之一。在美国，枪支制造和买卖是一个大产业。美国全国射击运动基金会的报告显示，美国枪支弹药市场规模近年来持续增长，2021年达到705亿美元。拥枪派团体建立起规模庞大、触角灵通的游说网络，通过巨额政治献金获得影响力。美国“公开的秘密”网站显示，1998年至2020年，美国拥枪派团体花费超过1.7亿美元游说政客、左右立法，仅全国步枪协会的投入就超过6300万美元。美国控枪组织“妈妈们要求采取行动”创始人香农·沃茨直言不讳地指出，美国枪支暴力问题是政治性的，因为全国步枪协会花钱让政客不作为。

美国民众对枪支暴力连绵不绝的愤怒呐喊，反映出对美国民主失序、治理失灵、政府失效的极度失望。美联社最新民调显示，高达85%的美国成年人认为美国正朝着错误的方向发展。《华盛顿邮报》引述美国网友的话说：“你必须随时为大规模枪击做好准备，这证明这个国家已烂到骨子里了。”美国前总统里根之女帕蒂·戴维斯最近撰文表示，当一个国家人人担心日常生活中可能会遇到合法携带枪支的人时，意味着这个国家已被削弱。

“由于枪击事件在美国越来越普遍，几乎所有人都在带着恐惧生活。”《纽约时报》的评论，既是对美国人权现状的无奈，又何尝不是对美国政客的警示。美国需要采取切实行动，给民众以最基本的人权保障，而不是试图通过攻击抹黑他国来掩盖本国日益恶化的人权现状。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)