本报记者 谢亚宏

中国杂交水稻已在国外推广种植40多年，覆盖数十个国家和地区，有力提升了受援国的粮食安全水平。图为中国专家组成员在布基纳法索中西大区水稻示范区指导机械化水稻收割作业。

中国援布基纳法索农业专家组供图（新华社发）

粮食安全是事关人类生存的根本性问题。联合国粮农组织表示，当前全球粮食安全正处于十字路口，急需推动建立一个更加高效、包容、有弹性和可持续的全球农业粮食系统。为保障粮食供给及农业生产，国际社会正加强协调行动，扩大农业生产并开放贸易。各国积极采取措施，努力提高粮食产量，推广优质作物，提升农业发展质量，切实提升粮食安全和健康膳食可负担性。

加快转型 刻不容缓

近期，联合国粮农组织、联合国儿童基金会和世界卫生组织等联合发布的2022年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2021年全球约23亿人面临中度或重度粮食不安全状况，占总人口的29.3%，较疫情发生前增加了3.5亿。许多发展中国家，尤其是撒哈拉以南非洲地区情况最为严重。

与此同时，食品价格上涨也对粮食安全构成威胁，近期一些国家的小麦、鸡蛋、家禽等农产品价格大幅上涨，严重冲击低收入人群生计。受经济衰退和物价上涨影响，2020年全球近31亿人无力负担健康膳食，较疫情前增加了1.12亿。

报告认为，地区冲突、气候变化、发展放缓、疫情肆虐等因素相互作用，对全球粮食系统造成多重影响。有专家指出，全球极端天气频发，对各国的粮食产量和供应链造成负面影响。疫情又冲击许多发展中国家经济，这些国家普遍背负沉重债务，导致购买力下降，难以从国际市场进口粮食，进而导致粮食问题突出。

联合国秘书长古特雷斯呼吁，各国要为应对全球粮食问题协调政策，努力推动全球农业粮食系统可持续转型。联合国粮农组织总干事屈冬玉指出，当前全球农业粮食系统具有脆弱性，推动转型刻不容缓，要尽快使其重新回到可持续发展的道路上。屈冬玉建议各国共同行动，努力改变生产、分配和消费粮食的方式。一方面，各国需要确保更有效地利用现有产出和投入，用更少资源生产更多产品，同时避免食物损失和浪费；另一方面，各国应极力减少粗放型农业生产模式造成的空气污染、温室气体排放增加和生物多样性丧失等。

政策支持 提高产量

2022年《世界粮食安全和营养状况》建议各国提高农业政策效率并出台新措施，构建可持续农业粮食系统。专家指出，各国的农业政策支持对粮食增产至关重要。数据显示，2013年至2018年，各国政府对粮食和农业部门的年均财政投入达到6300亿美元，很大程度上提升了粮食安全水平。

非洲是世界粮食安全最薄弱的地区之一，提高粮食产量意义重大。赞比亚外长卡库博近期呼吁非盟成员国共同努力，将非洲大陆的农业潜力转化为农业产能，以解决区域内存在的粮食短缺问题。非盟在《2063年议程》及第一个十年规划中，明确提出实现粮食自给的愿景。非洲开发银行启动了“非洲农业转型技术”计划，覆盖30多个非洲国家的涉粮部门，旨在利用先进技术提高粮食产量，帮助非洲大陆挖掘农业潜力。非洲开发银行今年5月批准了一项15亿美元的紧急粮食贷款，计划向2000万名非洲农民提供种子和种植技术支持，帮助他们在接下来的4个农业季节生产3800万吨小麦、玉米、大米等粮食，减少非洲地区对粮食进口的依赖。

许多国家纷纷出台措施提高粮食产量。埃及政府通过提供种子和化肥、教授种植技术、保证政府收购价等措施，鼓励农民增加粮食耕种面积和产量，效果明显。阿联酋政府计划在未来3年内，将农业产值提升至220亿美元。该国适合耕种的土地较少，去年启动“食品技术谷”项目以来，借助垂直农业、水培技术等，农业产值迅速增长。巴西农业部今年3月出台“国家化肥计划”提升本土化肥产量，预计在2050年前将巴西化肥对外依存度从当前的超过80%降低到45%，并为化肥生产领域的私人投资出台激励机制。

国际社会正以加大资助力度、加强农业研发、改善基础设施等多种形式，支持发展中国家尤其是最不发达国家加强粮食安全保障。今年5月，世界银行宣布了一项应对当前全球粮食安全问题的行动计划，将投入300亿美元支持非洲、中东、东欧、中亚以及南亚地区国家，用于修缮或新建农业、营养、社会保护、水利灌溉等项目。联合国粮农组织也通过“手拉手”行动计划向53个国家提供全面支持。

中国贡献 有目共睹

目前，中国是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家，已经向联合国粮农组织南南合作基金捐款1.3亿美元。2016年以来，中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助，惠及上千万受灾群众。当前，联合国粮农组织—中国南南合作计划第三阶段将继续协助发展中国家，为全球农业粮食体系转型及到2030年实现粮食安全、改善营养状况贡献力量。

中国为保障世界粮食安全作出的巨大贡献有目共睹。中国在布隆迪、尼日利亚等非洲国家建立了农业技术示范中心，通过派出专家、推广作物良种、提供技术支持等方式，推广粮食生产、加工、仓储、物流、贸易等技术和经验。中国杂交水稻已在国外推广种植40多年，覆盖数十个国家和地区，年种植面积达800万公顷，平均每公顷产量比当地优良品种高出2吨左右，有力提升了受援国的粮食安全水平。

中方还将粮食安全作为全球发展倡议中八大重点合作领域之一，推动更多国家和地区提升农业可持续生产能力。中国提出国际粮食安全合作倡议，号召各国支持联合国中心协调作用，加强各国农业科技创新合作，在资金、技术、市场等方面帮助发展中国家提升粮食生产、收储和减损能力等。

国际农业发展基金总裁吉尔伯特·洪博表示，当前全球粮食问题不乐观，全球发展倡议将粮食安全作为重点领域之一，农发基金对此表示高度赞赏。正确发挥全球发展倡议等倡议和相关机制的协同效应，将有助于扭转当前粮食安全堪忧的态势。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)