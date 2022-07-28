本报记者 张 杰

“近年来，印尼和中国全面战略伙伴关系深入发展，两国开展的全方位、多层次、高水平合作，树立了国与国之间互尊互信的典范。”印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡日前在接受本报记者采访时说。

在两国元首战略引领下，中印尼关系近年来取得全方位发展。维罗妮卡认为，同为重要的亚洲国家、新兴经济体和发展中国家，印尼和中国在很多事务上有共同主张。“两国高层交往频繁，各领域务实合作成果丰硕，将引领双边关系不断前行。”

今年以来，雅万高铁项目不断取得重大进展。6月，全线13座隧道全部贯通；7月，正线开始铺轨。维罗妮卡表示，雅万高铁项目是印尼“全球海洋支点”构想同共建“一带一路”倡议战略对接的重大项目，将促进印尼更好、更快地实现经济社会发展。

中国连续9年成为印尼最大贸易伙伴。去年，双边贸易额首次突破千亿美元大关，增幅居东盟国家之首。中国连续6年成为印尼最大的产品出口目的地国，是印尼主要投资来源国。维罗妮卡高度评价两国经贸合作：“印尼和中国秉持互惠互利原则，化挑战为机遇，经贸合作逆势增长，体现了双方合作的强大韧性和巨大发展潜力。”

在采访中，维罗妮卡期待两国企业继续加强合作，为提升经贸合作水平作出更大贡献。“中国企业投资印尼，不仅带来资金，更带来技术、增加了就业，还为本地培养了许多青年人才，为印尼发展创造了新机遇。”

维罗妮卡是首位从中国高校获得政治学博士学位的印尼人。她表示：“新中国成立70多年来，中国共产党带领中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，把中国建设成为世界第二大经济体。中国共产党的执政理念和能力，值得印尼各政党学习借鉴。”

熟悉中国哲学的维罗妮卡用“德不孤，必有邻”来形容中国与东盟的关系。“中国是东盟的近邻，这个邻居崇尚文明、令人尊敬。”她表示，“无论是通过经贸合作推动东盟产业链升级，还是在推进《区域全面经济伙伴关系协定》中始终坚持和维护东盟中心地位，抑或是向东盟国家提供抗疫援助与支持，东盟都深刻感受到中国的大国担当。”

7月25日至26日，印尼总统佐科访问中国。“佐科总统是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首。这次访问为进一步深化双方战略互信和务实合作、为两国共建命运共同体注入强劲动力。”维罗妮卡表示，“印尼和中国关系具有广阔发展前景，双方深化经贸、投资、数字、绿色等各领域合作，将不断造福两国和两国人民。”

（本报雅加达7月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 03 版）

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