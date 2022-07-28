本报记者 王传宝

图为中企承建的奥兰综合体育中心。

张乐宇摄

第十九届地中海运动会日前在阿尔及利亚西南部城市奥兰落下帷幕。“我们的工程质量经受住了考验。”在奥兰综合体育中心电气控制室内的李文峰说。

奥兰综合体育中心由中国二十二冶集团有限公司承建，第十九届地中海运动会是中心落成后承接的首项赛事。李文峰是该集团阿尔及利亚公司经理，赛事顺利结束后，李文峰感到如释重负。

奥兰综合体育中心总占地面积约53万平方米，包括可容纳4万名观众的主体育场、多功能训练场、综合体育馆、水上运动中心等设施。项目从启动到交付，中国建设者经过不懈努力，为当地建造了一座标准化、现代化体育中心。

奥兰所在的地中海地区棕榈树遍布，深受当地人喜爱。主体育场外观形似棕榈树，整体呈椭圆形。内顶面交汇成形似棕榈叶的空间管桁架结构，造型美观时尚，施工难度非常高。为了实现这一构想，中国建设者开展技术创新，对钢结构计算、制造和拼装等过程进行严格管理和质量把控，最终实现全部钢结构“飞”离地面，一次性完成安装。“亲身参与了‘棕榈叶’安装全过程，我感到无比荣幸。”当地结构工程师穆罕默德自项目启动就加入了建设团队，他感慨道：“中国同行勇于创新，‘中国建造’名不虚传。”

运动会开幕式前，阿尔及利亚总统特本专门乘坐直升机从空中视察主体育场，称新建的场馆“提高了阿尔及利亚体育基础设施水平”。阿尔及利亚国家通讯社报道说，新建场馆符合国际标准，具备举办高水平国内国际赛事的条件。

运动会期间，中国二十二冶集团阿尔及利亚公司还负责各场馆设施的技术运营。为确保赛事顺利，大赛开始前，中方人员提前驻扎场馆，反复调试通风、供电、供水等设备，实现了赛事期间设备运行零故障。比赛期间，奥兰省遭受里氏5.1级地震袭击，震感强烈。中方人员迅速行动，全面巡查所有设施，确保不出故障，给赛事组委会吃下定心丸。当地项目监理负责人迈迪慕斯拔对记者说，中国工程师检查设备时，连一盏灯具都不放过。他们精益求精、细致入微的工作态度令人钦佩。

在将近两周的比赛时间里，来自26个国家和地区的3000余名运动员在奥兰综合体育中心展开精彩激烈的角逐。“这座体育场外形美轮美奂，独特的风格让人难以忘怀。”带领球队获得男子足球比赛冠军的法国U18男子足球队主教练鲁塞尔说。

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 03 版）

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