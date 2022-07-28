中印尼同舟共济，展现发展中大国责任担当，践行真正的多边主义，统筹安全和发展两大课题，将为推进全球治理提供东方智慧、贡献亚洲力量

7月26日，习近平主席在北京同印度尼西亚总统佐科举行会谈。两国元首就中印尼关系以及双方共同关心的国际地区问题全面深入交换了意见，达成一系列重要共识。两国元首明确了共建中印尼命运共同体的大方向，双方发表关于两国元首会晤的联合新闻声明，续签“一带一路”与“全球海洋支点”构想合作谅解备忘录，凸显元首外交对双边关系发展不可替代的战略引领作用。

佐科总统是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首，中国是佐科总统此次东亚之行的首站，充分体现出双方对发展中印尼关系的高度重视。近年来，在两国元首共同引领下，中印尼关系蓬勃发展，彰显强劲韧性和活力。此访期间，两国元首同意确立共建中印尼命运共同体的大方向，打造发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋，呼应两国人民的共同心声，符合两国人民的普遍期待，必将有力提升中印尼关系的重大战略意义和深远全球影响。双方以共建命运共同体为统领，持续深化政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局，将推动中印尼关系不断取得新的更大发展。

中国和印尼发展阶段相似，共同利益相连，理念道路相通，前途命运攸关。印尼是21世纪海上丝绸之路的首倡之地，印尼支持和重视全球发展倡议和全球安全倡议，两国持续深化各领域务实合作具有得天独厚的优势。此访期间，两国元首均表达了推动高质量共建“一带一路”合作不断走向深入、结出更多硕果的愿望，双方同意在双边和地区层面打造落实全球发展倡议亮点工程，并签署了一系列合作文件。在世界经济复苏步履维艰、全球发展面临严峻挑战之际，两国聚焦发展合作，力争如期高质量建成雅万高铁，实施好“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重大合作项目，密切公共卫生合作，不断扩大经贸投资规模，促进产业链、供应链深度融合，不仅将为中印尼务实合作培育新的动力源和增长点，也将为世界经济复苏贡献更多正能量。

发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益，也在地区和全球层面产生积极深远影响。9年前，习近平主席在印尼国会发表重要演讲，首次提出携手建设中国—东盟命运共同体，为维护地区和平稳定和发展繁荣指明了前进方向。印尼是东盟最大经济体，明年将担任东盟轮值主席国。面对错综复杂的地区和国际形势，双方落实好中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，推动共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园、友好家园，弘扬开放的区域主义，共同维护以东盟为中心的区域合作架构，将不断释放中国东盟全面战略伙伴关系新动能，不断增进地区人民福祉。

世界之变正以前所未有的方式展开，推进全球治理离不开发展中大国发挥作用。中国和印尼今年分别担任金砖国家主席国和二十国集团主席国，全球治理迎来“亚洲时刻”。习近平主席在会谈中表示，中方全力支持印尼主持召开二十国集团领导人巴厘岛峰会，愿同印尼加强协调配合，确保峰会取得圆满成功。佐科总统表示，印尼愿同中方一道，不断深化两国全面战略伙伴关系，为促进地区和平和全球发展作出更大贡献。两国同舟共济，展现发展中大国责任担当，践行真正的多边主义，统筹安全和发展两大课题，将为推进全球治理提供东方智慧、贡献亚洲力量。

中印尼合作既有强劲生机，也有无限潜能，更有光明未来。沿着两国元首确定的道路坚定前行，携手打造命运共同体，两国将继续走在地区和发展中国家团结合作的前列，为增进两国人民福祉、促进亚太长治久安、助力发展中国家团结协作、维护世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)