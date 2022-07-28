李卓缦

近日，欧洲多国遭遇极端高温天气。据BBC等外媒报道，法国和英国均已发布极端高温红色警报。西班牙北部7月18日气温达到43摄氏度。在葡萄牙北部城镇皮尼扬，14日最高气温高达47摄氏度。高温热浪之下，法国、葡萄牙、西班牙和希腊等国肆虐的野火迫使数万人撤离家园。

热浪之下事故频发

据法新社报道，上轮热浪褪去尚不足一月，于7月中旬再度卷土重来。

欧洲多国被迫切换至“低功耗”模式。路透社称，英国多地的医院、学校等公共设施停摆，列车与航班大面积延误或取消，民众被警告尽量减少出行。CNN报道称，6月底以来，高温天气导致水电负荷攀升，意大利米兰市已下令关闭所有装饰性喷泉，并规定商铺及公共设施空调温度不得低于26摄氏度。

极端高温天气频繁引发事故。路透社报道称，欧洲南部的西班牙、希腊和法国等国爆发大规模野火，其中一场野火由法国境内火车行驶中产生的火花引燃。在西班牙和葡萄牙，连日的高温热浪已致上千人死亡。雪山、冰川也不堪其“热”。

极度干旱随高温热浪汹涌而来。葡萄牙国家气象研究所数据显示，因久未逢霖，96%葡萄牙大陆地区在6月底已进入严重干旱状态，本轮高温热浪无疑是“火上浇油”。西欧最重要的水道莱茵河，部分河段水位降至15年来最低值。

气候政策左右摇摆

“极端天气通常与气候变化相关联。”清华大学新闻与传播学院教授、气候传播与风险治理研究中心主任曾繁旭表示，俄乌冲突爆发以来，天然气断供危机抬升欧洲能源价格，加之极端天气下用电需求增加，德国、法国等国出于制度安排、党派之争、公众诉求等多方考量，紧急寻求替代性能源方案，不惜重启煤炭发电，显示了其在气候问题上的摇摆立场。

世界气象组织5月发布的气候通报指出，全球年平均气温较工业化前水平暂时性升高1.5摄氏度的概率逐步增大，如果继续排放温室气体，全球气温就会持续升高。“欧洲多国在此背景下加重煤炭能源比例，延缓气候行动步伐，对极端天气等问题有百害而无一利。”曾繁旭说。

CNN等外媒报道称，欧洲的极端高温天气很大程度由化石燃料排放的温室气体和可观测的气候变暖共同导致，而欧洲各国的排放量仍处于全球极高水平。

部分欧洲国家因基础设施陈旧，加剧了极端天气的危害。英国气象局官员明确表示，该国基础设施无法承受热浪来袭。据英媒报道，英国基建忽略高温因素，民宅空调安装率极低，铁路网络也仅适用于30摄氏度以下气温，面对高温热浪几乎不堪一击。

亟待长期行动方案

“气候问题牵一发而动全身。欧洲极端高温事件，除震动产业经济格局外，还将对社会治理产生深远影响。”曾繁旭分析，首先，高温热浪会损害欧洲各国基础设施，大幅降低社会生产效率；其次，极端天气极易诱发严重疾病，不排除欧洲国家医疗资源受挤兑的可能性；第三，气温居高不下，叠加能源价格高企，居民生活成本攀升。长此以往，社会矛盾渐趋尖锐，社会整合难度加大，气候问题造成的政治撕裂或将愈演愈烈。

彭博社报道称，热浪下农作物枯萎、发电量骤减，饱受通胀困扰的欧洲将经受食品和能源价格进一步上涨的威胁。分析人士指出，欧洲多国为粮食净出口国，其农作物减产将加剧世界贫困地区的粮食危机。

作为气候变化问题趋于严峻的信号之一，高温热浪对欧洲经济社会发展具有预警意义。“任何主体都无法在气候变化风险中独善其身。在推动绿色发展的《欧洲绿色协议》大框架下，期待欧洲各国着眼于寻求长期可持续的能源气候行动方案，推动形成有效的环境治理格局，包括进行长期的公众沟通与传播以达成广泛社会共识。”曾繁旭认为，欧洲各国只有将更长期的方案纳入政治决策过程，才有可能形成超越党派利益的行动路径，最终达成可持续发展目标。

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