本报记者 严 瑜

日本东京目黑区一家超市近日张贴节电通知。

新华社记者 张笑宇摄

随着俄乌冲突持续发酵，天然气供应短缺风险正从欧洲蔓延到日本。

自6月底俄罗斯宣布将成立新公司接管“萨哈林2号”运营以来，日本国内对“缺气”的担忧与日俱增。无奈之下，日本政府近期频频向美国、澳大利亚发出求助信号，希望获得两国能源供应以弥补日本潜在能源缺口。然而，远水解不了近渴，更何况目前看来，美澳并没有太大意愿去帮助日本缓解眼下的困局。

“缺气”风险加剧

日本共同社7月25日报道称，日本经济产业省表示，尽管目前日本尚未立即出现燃气供需紧张的状况，但在俄乌冲突的背景下，日本能否维持对俄罗斯远东石油及天然气开发项目“萨哈林2号”的权益面临不确定性，因此日本政府将加紧采取应对措施以抑制燃气需求。

自俄乌冲突爆发以来，日本紧随美欧脚步，对俄实施多轮制裁。不仅如此，日本还积极配合美国，意图打压俄石油在国际市场上的价格。作为反制，俄罗斯将日本列入“不友好国家和地区名单”，并在能源领域对日采取回击，打算切断输向日本的天然气。

6月30日，俄罗斯总统普京签署法令，要求成立新公司接管“萨哈林2号”运营，项目原有外方股东需于一个月内申请在新公司中保留股份，由俄政府决定是否批准。日本三井物产公司和三菱商事公司先前在这一项目中分别持股12.5%和10%。剩余一家外方股东壳牌公司已经宣布将撤出。

消息一出，日本国内担忧四起。由日本多家煤气公司组成的行业团体“日本煤气协会”表示，考虑到“萨哈林2号”项目面临的种种不确定性可能给日本进口天然气带来影响，协会建议日本政府尽快考虑应对之策，包括寻找天然气进口的替代来源、煤气公司之间协调余缺，甚至在供应紧张时对用气需求进行限制。

据悉，“萨哈林2号”项目位于俄罗斯远东萨哈林岛大陆架，涉及的石油储量约为1亿吨，天然气储量为4000多亿立方米。日本大约9%的液化天然气从俄罗斯进口，几乎全部来自“萨哈林2号”项目。分析认为，俄罗斯在“萨哈林2号”项目上进行反制，不仅意味着参与该项目的日本企业面临出局风险，更有可能导致日本国内天然气供应出现危机，无法从俄罗斯获得稳定的能源供应。

远水难解近渴

“俄乌冲突爆发之后，日本与美国步调高度一致，充当马前卒，冲在对俄施压的前列，导致日俄关系急剧恶化。在此背景下，俄罗斯借‘萨哈林2号’项目回以颜色，将给日本能源供应带来严重冲击。”中国政法大学政治与公共管理学院教授、东亚国际问题研究中心主任孙承在接受本报记者采访时分析称，虽然从数据来看，俄罗斯供应的天然气量占日本进口天然气总量的比重不高，但“萨哈林2号”项目具有距离近、运输成本低、供应稳定等优点。

日本NHK网站也指出，相比其他地区，日本从“萨哈林2号”进口天然气较为便利，通常3天左右就能运到，且运输路线较为安全。因此，“萨哈林2号”是价格较低且能长期稳定供应的能源基地。

随着日本国内“缺气”的风险不断增加，日媒报道称，日本政府目前决定做两手准备：一方面努力维护本国企业参与“萨哈林2号”项目相关权益，另一方面寻求从“友好国家”采购液化天然气的替代方案，以摆脱对俄依赖。

7月上旬，日本经济产业大臣萩生田光一前往澳大利亚悉尼，出席美国、澳大利亚、日本、印度四国能源部长会议。临行前，他表示将“坚决要求全球主要液化天然气生产国美国、日本最大的液化天然气供应国澳大利亚增加产量，确保对日供应稳定”。在此之前，萩生田光一就曾向美、澳政府提出相似要求，希望获得两国能源供应以弥补日本潜在能源缺口。

中国社科院日本研究所研究员吕耀东认为，美、澳的帮助或许能在短期内缓解日本的“缺气”困境，但长期来看，天然气运输需要高昂成本，日本舍近求远，想用其他来源替代“萨哈林2号”项目，并不是一个好选择。

日本时事通讯社认为，尽管日本政府向美国和澳大利亚提出增产请求，但产出国实际的增产往往需要数年时间。同时，德国等欧洲国家也日益注意到液化天然气的重要性，所以很难确定日本能否如愿以偿。

推升国内通胀

日本天然气几乎全部依靠进口，面对今后“萨哈林2号”长期合同可能部分中断的风险，日本政府不得不在“开源”的同时，也开始认真考虑如何“节流”。

日本燃气协会会长本庄武宏近日表示，一旦天然气供给紧张，将考虑视情况节约用气。日本经济产业省开始研究在供需紧张时要求家庭和企业节约使用城市燃气的新制度。日本政府还将进一步讨论为大型企业设定天然气节约数字目标或强制限制使用的必要性。

“日本现任政府以‘价值观外交’为导向，以期提升日本国际影响力。在此背景下，日本政府进一步加强与美欧的合作，跟随美欧对俄实施禁运、封锁、制裁等措施。目前看来，如果美欧不解除对俄制裁，日本恐怕不会单方面率先改变对俄政策。”孙承认为，如果俄乌冲突持续发酵，日本继续追随美国，采取对俄强硬政策，那么日本很有可能面临严峻的能源危机。

吕耀东认为，日俄关系恶化的影响是长期且全方位的，如果日本“缺气”问题无法得到缓解，不仅将引发日本国内相关利益团体的不满，还将带来一系列经济及民生问题，比如能源短缺将会引发能源价格上涨，增加民众生活负担。这些都是日本政府无法忽视的问题。

数据显示，截至今年6月，日本核心通胀指数已连续10个月同比上涨。分析认为，尽管日本政府多次调高对燃油批发商的价格补贴标准，但能源价格大幅上涨仍是推升通胀的最主要原因。6月，日本电费、管道天然气、汽油价格涨幅分别达到18%、21.9%和12.2%。还有分析称，日本使用的天然气中，六成用于火力发电，一旦天然气不足，将对日本的电力供应造成冲击。

近期，日本开始加速重启核电厂的行动。孙承认为，接下来，日本在发展风电、核电等方面的步子会迈得更快。此外，今年初，世界首艘液化氢船将澳大利亚煤制氢成功运抵日本。“日本会采取更多措施，试图逐渐摆脱对俄罗斯的能源依赖，但这很难在短期内实现。为了长远打算，同时考虑国内呼声，日本政府还是会想办法留在‘萨哈林2号’项目，甚至为此对俄做出一定的让步。”孙承说。

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