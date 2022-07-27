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古巴举行大型庆典纪念“7·26国家起义日”

2022年07月27日21:26 | 来源：新华网
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新华社古巴西恩富戈斯7月27日电（记者林朝晖）近万名古巴群众26日聚集在古巴海滨城市西恩富戈斯，他们手持国旗和横幅，高呼支持政府的爱国口号，纪念“7·26国家起义日”。古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗、国家主席迪亚斯-卡内尔和政府总理马雷罗参加了庆典。

迪亚斯-卡内尔发表了20多分钟的讲话。他说，尽管过去几年美国加强了对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运，但在全球暴发大规模新冠疫情的情况下，40余个国家向古巴提供了卫生、食品等物资。

他说，自1959年古巴革命胜利以来，团结和国际主义一直指导着古巴的外交政策。

迪亚斯-卡内尔呼吁古巴人民发愤图强，将国家建设得更好。他说：“历史推动我们并鼓励我们，让我们自己把古巴建设成一个更美好的国家。”

69年前，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗率领100余名青年，向当时的古巴巴蒂斯塔独裁政权的第二大军事要塞——蒙卡达兵营进发，打响了推翻亲美独裁政权的古巴革命第一枪。起义虽以失败告终，但古巴人民已被唤醒。“7·26国家起义日”因此成为古巴最重要的纪念日之一。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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