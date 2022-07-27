新华社北京7月27日电（国际观察）美国火上浇油 对乌持续军援

新华社记者

美国政府近日宣布，将向乌克兰提供价值2.7亿美元的额外安全援助，包括火箭弹发射器和战术无人机等。乌克兰危机升级几个月以来，美国已向乌克兰提供十余批军援装备。

不少分析人士指出，美国为乌克兰持续提供军事援助，旨在让乌克兰危机延续下去，最大程度服务其自身政治和经济利益。这一做法毫无底线，给乌克兰危机火上浇油，完全无视可能加剧的人道主义危机与恐怖主义风险。

海量军火援助

美国国防部22日发表的声明说，新一轮对乌安全援助包括4套“高机动性多管火箭弹系统”及与其适配的火箭弹、4辆作战指挥车、3.6万发105毫米口径炮弹、额外反装甲武器以及最多580架“凤凰幽灵”战术无人机等。

此轮援助过后，拜登政府执政以来承诺的对乌安全援助总额已达约82亿美元。

依照美国国防部发布的援乌清单，美已承诺的对乌军援包括防空系统、反装甲系统、装甲车、侦察装备等共近40项。装备大至大口径火炮、直升机，小至头盔、夜视仪。

美国援乌军火在前线战报中出现的频率也逐渐升高。从近期俄罗斯国防部每日例行通报的信息来看，美产“海马斯”多管火箭炮系统、M777榴弹炮、“鱼叉”反舰导弹等正在成为俄军在特别军事行动中的重要打击目标。7月以来，俄军已多次在乌南部敖德萨州摧毁乌克兰境内存放“鱼叉”反舰导弹的仓库。此外，俄国防部发言人科纳申科夫22日通报称，本月5日至20日期间，俄军使用高精度地基和空基武器在顿涅茨克地区摧毁美国生产并转交给乌克兰的4套“海马斯”多管火箭炮系统的发射装置和1台运输装填车。

持续火上浇油

不少媒体与分析人士认为，美国及其北约盟友持续对乌提供军事援助，旨在鼓动乌政府坚持军事对抗而非谈判解决问题。从地缘政治层面来讲，美国可通过不断渲染冲突威胁，持续加剧俄欧对立，迫使欧洲对美依赖增强，巩固美国霸权地位；从经济层面上讲，冲突持续时间愈长，美国军火商获利愈丰。

俄罗斯科学院安全问题研究中心高级研究员康斯坦丁·布洛欣认为，美国持续对乌军援表明，华盛顿明显想让局势升级，并将继续沿着这条路走下去。

现阶段，欧盟已跟随美国对俄罗斯施加多轮制裁，这些制裁为欧洲带来了极大的反噬作用，不少国家能源出现紧缺状况。尽管如此，欧盟因在安全领域高度依赖以美国为首的北约，其外交政策只得与美国保持协同。从这个意义上讲，乌克兰危机拖延下去有利于美国在多项政策上加强与欧洲的捆绑。

在乌克兰危机中，美国军火商赚得“盆满钵满”。乌克兰危机升级后，美国主要军工企业股价大幅上涨。洛克希德·马丁公司、雷神技术公司、诺思罗普-格鲁曼公司等多家军工巨头的股价又上一个台阶。

一些观察人士也指出，美国持续军援乌克兰背后有军工复合体的利益驱动。美国持续不断为乌克兰局势火上浇油，巨额对乌军援让美军工企业获得大量订单。

曾在美国国防部长办公室工作26年的富兰克林·斯平尼在博客上写道，美国国防部、军工产业以及被他们操纵的说客、国会议员、智库、情报机构、媒体在乌克兰危机中赚得盆满钵满，甚至悄悄地开香槟庆祝，而美国纳税人最终将为这场“狂欢”买单。

美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克说，乌克兰危机升级后，美国没有积极推动和谈，这是因为只要危机继续，美国军火就不愁没有买家，危机持续时间越长，军火商获利就越多。

武器泛滥外流

眼下，美国持续不断地加大对乌克兰的武器供应，或将使地区人道主义危机进一步恶化。

在美国智库大西洋理事会日前举行的一场视频会议上，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌克兰已变成一个武器“试验场”，他邀请西方武器制造商在乌测试新产品。对于这一言论，俄外交部发言人扎哈罗娃表示担忧，她说乌防长的言论表明乌政府正在将本国人民当作“小白鼠”。

此外，一些人也在担忧美国等西方国家援助的武器可能会通过黑市流入恐怖组织手中，增加全球恐怖主义风险。乌克兰经济安全局局长瓦季姆·梅利尼克曾向媒体承认，不断发现西方援乌武器和人道主义援助物资被倒卖的案例。

匈牙利《新闻》月刊网站写道，乌克兰武器泛滥外溢可能会引发许多安全危机。先前利比亚卡扎菲政权倒台后，军事装备外流到马里、尼日尔、乍得等国家，加剧了地区局势动荡。国际社会应认真考虑这些问题，吸取过去的教训。（参与记者：赵冰、高文成、陈浩、王峰）

(责编：苏缨翔、杨牧)