人民网北京7月27日电 （崔译戈）26日，由中国人权研究会和中国人权发展基金会共同主办的“2022·北京人权论坛”在京举行。来自近70个国家以及联合国等国际组织的高级官员、专家学者和驻华使节代表等近200人出席论坛，与会代表围绕本届论坛主题“公平公正合理包容：携手推动人权事业发展”进行了深入交流。

“2022·北京人权论坛”开幕式现场。人民网 崔译戈摄

北京人权论坛2008年创立，作为全球性人权论坛，论坛已成为国际人权领域的重要交流平台，为推动国际人权事业健康发展贡献智慧和力量。

利比里亚众议长布法尔·钱伯斯在“2022·北京人权论坛”发表视频讲话。人民网 崔译戈摄

利比里亚众议长布法尔·钱伯斯高度赞扬中国“是促进和维护全球人权的强大力量”。钱伯斯指出，中国在发展基础设施、支持维和行动、保障妇女儿童权益等方面积极开展工作，帮助改善当地人民的生活，彰显大国风范，中国对全球人权的贡献有目共睹。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在“2022·北京人权论坛”发表视频讲话。人民网 崔译戈摄

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克赞赏中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，认为两项倡议的提出适逢其时。图尔克呼吁逐步建立更合理、公正、公平的全球人权治理体系，持续努力改善人权状况。

乌兹别克斯坦最高会议立法院第一副议长、国家人权中心主任阿克曼·卡尔马托维奇·萨义多夫在“2022·北京人权论坛”发表视频讲话。人民网 崔译戈摄

乌兹别克斯坦最高会议立法院第一副议长、国家人权中心主任阿克曼·卡尔马托维奇·萨义多夫指出，加强国际合作对于全面实现联合国可持续发展目标至关重要。只有在尊重人权、民主和法治的基础上，才能迎来一个稳定、可持续发展与繁荣的世界。

此次论坛还设置了以“可持续发展与人权保障”“民主与人权保障”“公共卫生安全与人权保障”“多边主义与全球人权治理”“开放包容发展与人权保障”为主题的5个分论坛。

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