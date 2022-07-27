外交部发言人赵立坚7月27日表示，中方反对美国在韩部署“萨德”的立场不针对韩方，而是针对美国有意损害中国战略安全的不良企图。对于涉及邻国安全的重大敏感问题，韩方应该继续审慎行事，并寻求根本解决之道。

当日例行记者会上，有记者问：25日，韩国外长朴振出席国会听证会时称，中国同韩国交往历史悠久，是韩最大贸易国，双方应引领两国关系健康成熟发展，但在此过程中双方沟通、信任和战略性对话存在不足。韩国围绕“萨德”问题的“三不”政策并非是对中方的承诺或双方达成的协议，而是韩方表明的自身立场。此事事关韩国家安全和主权，应由韩自行判断，难以接受中方要求韩履行承诺。面对朝核威胁加剧，中方不应再主张“三不”政策，而应在实现朝无核化方面发挥建设性作用。中方对此有何评论？

赵立坚说，中方反对美国在韩部署“萨德”的立场不针对韩方，而是针对美国有意损害中国战略安全的不良企图。韩方2017年就“萨德”问题做出的郑重表态言犹在耳，也为两国之间增进互信、深化合作发挥了关键作用。

“新官不能不理旧账。对于涉及邻国安全的重大敏感问题，韩方应该继续审慎行事，并寻求根本解决之道。”赵立坚说。

赵立坚说，中韩建交30年来，两国关系全面快速发展，既造福了两国人民，也促进了地区的和平稳定与发展。30年的合作成果值得双方倍加珍惜，更需要双方在此基础上继续向前推进。

“任何国家不论哪个党执政，不论对内有何政治需要，其对外政策都应保持基本的连续性稳定性。这既是尊重历史，也是尊重自己，更是邻里之间打交道的应有之道。”赵立坚说。

他表示，中方一贯主张通过对话协商解决朝鲜半岛问题，多年来为实现半岛无核化、建立半岛永久和平机制做出了不懈努力，维持了半岛的总体和平稳定局面。中国将继续本着负责任的态度，为此发挥建设性作用。（记者马卓言）

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