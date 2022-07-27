总台央视记者：据报道，今天8点43分菲律宾吕宋岛北部发生7.0级地震，菲首都大马尼拉地区有震感。中方对此有何评论？中方有向菲方表示慰问或提供援助的考虑吗？

赵立坚：中方注意到菲律宾发生较强地震，正密切关注菲方具体受灾情况，关注中国在菲人员机构安危。我们向菲方表示慰问，愿根据菲方需求全力提供支持和帮助。

凤凰卫视记者：26日，美国务院助卿帮办朴正称，中国对南海声索国及其他在该地区进行合法活动国家的挑衅行为呈明显上升趋势，这导致地区局势不稳，威胁南海各国权益。美国助理防长拉特纳也称，中国军方舰机近期在南海不安全、不专业行为陡增，威胁美军及在该地区活动的盟军。发言人对此有何评论？

赵立坚：美方官员有关南海表态完全是颠倒黑白。南海是地区国家共同的家园。维护南海和平稳定是中国和东盟国家的共同诉求。不久前，中国同东盟国家一起隆重纪念《南海各方行为宣言》签署20周年，同意继续全面有效落实《宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，共同维护好南海及本地区和平稳定大局。

同时，我们也清醒地认识到，今天的南海并非风平浪静。个别域外大国为维护自身霸权，不远万里，不断加大对南海军事力量投入，在南海周围建立多个部署进攻性武备的军事基地，派航母、战略轰炸机等军舰、军机频繁进入南海，并伙同域外盟友到南海“秀肌肉”。这些在南海横行滋事的国家才真正是地区和平稳定的威胁。

我想强调，南海不是域外大国博弈的竞技场。中方同东盟国家将进一步加强团结合作，共同抵制在南海搞各种捣乱破坏的恶劣行径。我们也将继续把解决南海问题的主动权和主导权掌握在地区国家自己手中，排除域外势力干扰，全面、有效落实《宣言》，持续推进“准则”磋商，将南海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海。

《北京青年报》记者：昨天，“2022·北京人权论坛”在北京开幕，论坛的主题是“公平公正合理包容：携手推动人权发展”。请问发言人对相关理念的理解是什么？

赵立坚：我也看到了有关的消息。党的十八大以来，中国的人权事业之所以取得历史性成就，同我们坚持以生存权和发展权作为首要的基本人权密不可分。因此，从公平公正合理包容的角度探讨中国的人权理念具有十分重要的现实意义。

中国政府始终践行以人民为中心的人权理念，致力于在发展中保护和促进人权。在中国共产党领导下，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》，同时全面建成小康社会，发展完善了全球最大的教育、社保和医疗体系，这极大程度上保障了人民的发展权。这是对世界人权事业作出的重要贡献，也是对“公平公正合理包容”理念的最好诠释。

东方卫视记者：25日，韩国外长朴振在出席韩国国会听证会时称，中国同韩国交往历史悠久，双方应引领两国关系健康成熟发展，但在此过程中双方沟通、信任和战略性对话存在不足。韩国围绕“萨德”问题的“三不”政策并非对中方的承诺或双方达成的协议，而是韩方表明的自身立场。此事事关韩国家安全和主权，应由韩方自行判断，难以接受中方要求韩方履行承诺。面对朝核威胁加剧，中方不应再主张“三不”政策，而应在实现朝无核化方面发挥建设性作用。中方对此有何评论？

赵立坚：中方反对美国在韩部署“萨德”的立场不针对韩方，而是针对美国有意损害中国战略安全的不良企图。韩方2017年就“萨德”问题作出的郑重表态言犹在耳，也为两国之间增进互信、深化合作发挥了关键作用。新官不能不理旧账。对于涉及邻国安全的重大敏感问题，韩方应该继续审慎行事，并寻求根本解决之道。

中韩建交30年来，两国关系全面快速发展，既造福了两国人民，也促进了地区的和平稳定与发展。30年的合作成果值得双方倍加珍惜，更需要双方在此基础上继续向前推进。王毅国务委员兼外长前不久同韩国新外长首次会晤时就引用了孔子的一句古训：“人而无信，不知其可也”，强调人与人交往尚需以信为本，国与国交往更应如此。我想在此指出的是，任何国家不论哪个党执政，不论对内有何政治需要，其对外政策都应保持基本的连续性稳定性。这既是尊重历史，也是尊重自己，更是邻里之间打交道的应有之道。

中方一贯主张通过对话协商解决朝鲜半岛问题，多年来为实现半岛无核化、建立半岛永久和平机制作出了不懈努力，维持了半岛的总体和平稳定局面。中国将继续本着负责任的态度，为此发挥建设性作用。

法新社记者：据白宫官员称，本周四也就是明天，美国总统拜登将同中国国家主席习近平通话。中方对此次通话有何期待？

赵立坚：关于你提到的问题，我目前没有可以提供的消息。

路透社记者：接着刚才法新社的问题，中方是否知道美方称明天习近平主席将和美国总统拜登通话？你能否确认中美两国元首明天或后天要通话？大概在几点？通过什么方式？是视频会晤还是打电话？

赵立坚：我刚才已经说的很清楚了。关于这个问题，我没有可以发布的消息。

湖北广电记者：据报道，26日，美国非洲司令部司令汤森表示，非洲安全环境复杂，中国和俄罗斯利用其外交、经济和军事手段大肆扩张在非投入和影响力，运用软硬实力和投资，寻求新的伙伴关系。中方对此有何回应？

赵立坚：我对美方官员的有关表态表示遗憾。美方官员固守冷战思维、热衷阵营对抗、沉迷于地缘政治算计，紧盯别国的一举一动，把对非政策的出发点放在遏制其他国家在非洲的影响上。这种做法丝毫不具建设性。

非洲是一片充满希望的沃土，尽管当前受新冠肺炎疫情反复、全球经济复苏乏力等影响，非洲形势面临一些挑战，但非洲的发展前景依然光明，在国际舞台上的地位和作用也将不断增强。中方一贯看好非洲的发展前景，支持非洲维护和平、促进发展的力度不会下降。我们为非洲人民谋取更多福祉的初心不会改变。长期以来，中非保持传统友好，历经国际风云变幻的考验。双方全方位合作始终高水平发展，成果遍布政治、经济、社会、安全等各个领域，数不胜数。这极大改善了非洲的发展条件，也为国际对非合作创造了良好环境，得到非洲国家和国际社会的普遍赞誉。目前，中非双方正在加紧落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，加快构建新时代中非命运共同体。我相信，这将为中非共同战胜疫情、携手实现发展繁荣注入新的强大动能。

非洲是非洲人民的非洲。非洲有充足的智慧和判断力选择自己的合作伙伴。支持非洲发展是国际社会的共同责任。我们欢迎包括美国在内的国际社会加大对非关注和投入。只要对非洲发展有益的事，我们都持开放态度并大力支持。我们希望所有伙伴方秉持互利共赢精神，把资源、时间和精力用在支持非洲发展的迫切需要上，多做好事和实事，形成促进非洲和平与发展的有效合力。

塔斯社记者：据报道，美国国会共和党参议员鲁比欧提出了一项法案，对任何为从俄罗斯向中国运输石油或液化天然气的油轮提供保险或注册的实体实施制裁。外交部对此有何评论？

赵立坚：你提到这个参议员一贯“逢中必反”，毫无政治操守可言。

中方一贯反对缺乏国际法依据的单边非法制裁和“长臂管辖”。中国和俄罗斯在相互尊重、平等互利的基础上开展正常的经贸合作，不针对第三方，也不会受外界干扰。

巴通社记者：近日，巴基斯坦俾路支省遭受暴雨灾害，并收到一批新的来自中国的救援物资。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到受季风影响，巴基斯坦俾路支等省遭遇多轮强降雨侵袭，引发洪涝灾害。作为巴方患难与共的好朋友，中方急巴方之所急，第一时间向灾区援助了一批粮食包、小型太阳能发电设备等人道主义物资，帮助当地民众渡过难关。我们相信巴基斯坦政府和人民一定能够战胜洪灾，早日重建家园。我们也愿继续为当地社会发展和民生改善提供力所能及的帮助。

法新社记者：有美国官员表示，如果美国会众议院议长佩洛西访问台湾，美国军方将增加在亚太地区的军事活动，包括部署战斗机。中方对此有何回应？

赵立坚：这几天你恐怕没来吧。我们已经多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严正立场。如果美方一意孤行，挑战中方底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美方承担。

路透社记者：据CNN报道，长征五号火箭末级将在8月1日左右再入大气层。中国政府是否掌握火箭末级残骸将于何时何地着陆？如果掌握，中方会否及时向有关国家通报碎片坠落路径的相关信息？

赵立坚：火箭末级再入大气层烧蚀销毁，这是国际通行做法。7月24日，长征五号B遥三运载火箭成功地将中国空间站问天实验舱送入了预定轨道。中方一直密切跟进火箭末级再入大气层的情况。

我想强调的是，中方一贯根据国际法和国际惯例开展和平利用外空活动。中方从航天工程研制阶段开始，就融入了运载火箭和入轨卫星任务后的碎片减缓和离轨要求。据了解，该型火箭采用特殊的技术设计，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。中方还参与联合国等多边合作机制，通过再入物体联测、数据信息交换、再入预测结果共享等方式开展国际合作。针对长征五号火箭末级，中方相关主管部门正密切跟踪并将及时通过中国载人航天官方网站通报情况。

彭博社记者：美国会参议院国土安全与政府事务委员会的共和党成员发布调查报告称，中方试图在美联储内部建立线人网络，美联储的员工收到了与中国人才招聘项目有关的合同，并被要求提供关于美国经济、利率变化和政策的信息。外交部对此有何评论？

赵立坚：你提到的这份所谓报告是由少数共和党议员恶意炮制的政治谎言，毫无事实依据。美方一些政客恐怕是得了“中国恐惧症”“被迫害妄想症”，而且看来病得还不轻。我们注意到，美联储方面已经就此致信有关议员，对该报告内容表达质疑和不满。这充分说明了这份所谓报告的性质。

路透社记者：印尼总统佐科昨天表示，他邀请了中国国家主席习近平于今年11月参加二十国集团巴厘岛峰会。请问习近平主席是否打算赴印尼参加二十国集团峰会？

赵立坚：你这个问题问得好。中方重视二十国集团作为国际经济合作主要论坛的重要作用，全力支持印尼主持召开二十国集团巴厘岛峰会。我们愿同印尼加强协调配合，确保峰会取得圆满成功。关于你提到的问题，如果有相关消息，我们会适时发布。

路透社记者：俄罗斯国防部称，俄下月将举行比较大型的军事演习和训练，届时会有其他国家的军队参与。鉴于此前中国曾参与过在俄罗斯举行的类似演习，请问这次中国会否参与？

赵立坚：你说的是关于国防方面的事情，我不了解有关具体情况。请你向有关主管部门询问。

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