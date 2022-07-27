新华社雅加达7月27日电 专访：印尼和中国关系将更加紧密——访印尼智库专家林绵基

新华社记者余谦梁 郑世波

印度尼西亚智库印尼国际战略研究中心联合创始人林绵基日前在雅加达接受新华社记者专访时说，印尼和中国关系发展得非常好，两国关系未来将更加紧密，继续推进合作。

7月18日，印度尼西亚智库印尼国际战略研究中心联合创始人林绵基在雅加达接受新华社记者专访。新华社记者 徐钦 摄

“印尼同中国的合作不仅有利于两国人民，也有利于地区国家人民，”林绵基说，“这就是为什么印尼和中国的合作是一个非常重要的范例，两国可以在诸多领域开展合作，这些合作都能取得成功。”

今年85岁的林绵基是印尼知名华人学者，也是东南亚资深国际问题专家。他于1971年参与创立印尼国际战略研究中心，研究中心为印尼政府提供决策参考，如今已成为印尼影响力最大的智库之一。

谈及印尼和中国的双边合作现状时，林绵基说，北苏门答腊、北加里曼丹等地区是印尼和中国开展共建“一带一路”合作的重点地区，“据我所知，合作项目都进行得很顺利”。

谈及印尼今年将主持召开的二十国集团领导人巴厘岛峰会，林绵基说，希望巴厘岛峰会能够达成一些共识。印尼主张巴厘岛峰会应提出具体建议和落实措施，不能光说不做。

林绵基长期致力于推动印尼对华友好，已走访过中国30多个城市。忆及20世纪80年代第一次到访中国，他说当时看到城市建设还比较落后。经过改革开放后“40多年的快速发展，中国取得了举世瞩目的建设成就”。

“像中国这样的快速发展，在世界上是非常少有的，但中国证明了可以做到。我感到很高兴，很惊讶，也很引以为豪。”林绵基说。

谈到中国成功的关键，林绵基表示，中国的发展成就表明，中国共产党成功地领导国家和中国人民克服各种艰难险阻，取得巨大发展成就。

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