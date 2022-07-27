这是7月26日在乌兹别克斯坦首都塔什干拍摄的阿富汗问题高级别国际会议现场。新华社记者 蔡国栋 摄

新华社塔什干7月27日电（记者蔡国栋）阿富汗问题高级别国际会议25日至26日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。与会各方认为，振兴和强化经济发展是当前实现阿持久和平的重要因素。

本次会议由乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫发起，以“阿富汗：安全与经济发展”为主题，旨在促进国际社会支持在阿开展协调行动，并提供人道主义援助。来自中国、俄罗斯、美国、英国、土耳其、伊朗、巴基斯坦和阿富汗临时政府等20多个国家和国际组织的代表和专家学者参会。

这是7月26日在乌兹别克斯坦首都塔什干拍摄的阿富汗问题高级别国际会议现场。新华社记者 蔡国栋 摄

与会各方会后发表联合声明，表示尊重阿富汗主权、独立和领土完整，重申致力于将阿发展成为一个和平、不可分割、独立、经济发展、摆脱恐怖主义和毒品犯罪的国家，认为振兴和强化经济发展是当前实现阿持久和平的重要因素。

米尔济约耶夫在开幕式致辞中说，阿富汗临时政府应采取果断措施打击恐怖主义，增强国际社会对阿临时政府的信心，为阿实现可持续发展开辟真正的前景。

这是7月26日在乌兹别克斯坦首都塔什干拍摄的阿富汗问题高级别国际会议现场。新华社记者 蔡国栋 摄

阿富汗临时政府代表团团长、代理外长穆塔基在会议上表示，阿富汗的和平与稳定不仅关系到阿自身安全，而且关系到地区和国际社会安全。当前阿主要工作是发展经济。“阿不会成为地区不稳定的根源，其领土不会被‘基地’组织和其他恐怖组织使用。阿愿在相互尊重、互利合作的基础上与世界各国建立外交关系。”

这是7月26日在乌兹别克斯坦首都塔什干拍摄的阿富汗问题高级别国际会议现场。新华社记者 蔡国栋 摄

中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇在会议上表示，安全和发展问题不仅是困扰阿的两大难题，也是各方共同面临的两大全球性挑战。中方愿同国际社会和地区国家共同努力，帮助阿系统应对治理、安全、经济、民生等方面挑战。岳晓勇呼吁各方从引导阿内外政策、破解经济民生困局、推进涉阿互联互通、解除对阿单边制裁、加强反恐安全合作等方面加强协调合作。

这是7月26日在乌兹别克斯坦首都塔什干拍摄的阿富汗问题高级别国际会议现场。新华社发（乌兹别克斯坦外交部供图）

(责编：贾文婷、高歌)