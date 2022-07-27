人民网讯 据中国驻菲律宾大使馆网站消息，7月27日8时43分，菲律宾吕宋岛北部地区阿布拉省发生7.0级地震，首都马尼拉等地区震感强烈。中国驻菲律宾使馆立即启动应急机制，将密切关注后续情况，为在菲中国公民提供领事保护和协助。目前，未接到有中国公民在地震中伤亡的报告。

菲律宾处于地震多发区，中国驻菲律宾使馆提醒在菲中国公民注意防范地震灾害，了解掌握有关地震安全常识，保护人身安全。地震时应保持镇静，就地避震并尽快转移到空旷场所躲避；保持通讯设备畅通，密切关注地震相关信息，防范余震危害；家中可储备一定数量的水、食品及应急用品。

中国驻菲律宾使馆领保协助电话：0063-2-82311033

中国驻宿务总领馆领保协助电话：0063-32-3430008

中国驻拉瓦格领馆领保协助电话：0063-9178051226

中国驻达沃总领馆领保协助电话：0063-9055545911

外交部24小时全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991

中国驻菲律宾大使馆网站截图

(责编：贾文婷、杨牧)