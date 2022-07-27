新华社北京7月27日电 俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫26日说，俄方希望维修好的“北溪-1”天然气管道涡轮机能尽早返还和安装。

他说：“涡轮机维修后还没运抵和安装……我们希望这能尽早实现。”

佩斯科夫同时说，又一台涡轮机有故障。

这是4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司办公大楼。新华社发（亚历山大摄）

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，向欧洲多国输送俄罗斯天然气。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）是北溪天然气管道公司最大股东。

俄气6月中旬说，因涡轮机制造商德国西门子公司未及时向俄方交付送修的涡轮机等原因，俄气被迫将“北溪-1”的输气量减少近60%，从日均1.67亿立方米降至6700万立方米。西门子方面当时称，涡轮机被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。

俄气25日证实，已经从西门子公司收到加拿大方面提供的有关允许返还“北溪-1”天然气管道涡轮机的文件。不过，俄气称文件没有回应俄方先前提出的一些有关西方制裁的关切，将再与西门子方面沟通。

这是2011年11月7日在德国北部城市卢布明拍摄的“北溪”天然气管道终端。新华社发（北溪公司供图）

俄罗斯《生意人报》25日披露，这台涡轮机原定23日从德国经由芬兰发往俄罗斯，但因俄气进口文件不齐全没有成行。西门子公司25日告诉俄罗斯卫星通讯社，如果俄气补齐通关文件，涡轮机可以“立即”运往俄罗斯。

另外，俄气25日通报，由于又一台涡轮机需要维修，27日起，“北溪-1”单日供气量将从目前的6700万立方米降至3300万立方米，再度引发欧洲对俄罗斯彻底“断供”的担忧。为了应对能源短缺危机，欧洲联盟各成员国26日达成协议，同意今年8月至明年3月“自愿削减”15%天然气用量。

佩斯科夫26日说，西方对俄罗斯的制裁致使“北溪-1”项目运转复杂化，“如果没有这些限制措施，所有的维修、保障和服务工作本可以正常开展”。（安晓萌）

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