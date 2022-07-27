新华社克罗地亚科马尔纳7月26日电（记者李学军 石中玉）由中企承建的克罗地亚佩列沙茨大桥通车仪式26日晚在科马尔纳举行，克罗地亚总统米拉诺维奇、总理普连科维奇、议长扬德罗科维奇以及克罗地亚各界人士千余人出席了通车仪式，中国驻克罗地亚大使齐前进应邀出席。

普连科维奇在致辞中说，今天是历史性的一天，克罗地亚完成了一项全国性的、战略性、超越党派的工程，实现了连接南北领土的夙愿。

普连科维奇当天接受新华社记者书面采访时表示，佩列沙茨大桥大大缩短通往克罗地亚南部的旅行时间，将对南部地区的交通、旅游和经济等产生重要影响。

普连科维奇说，佩列沙茨大桥建设进一步推动了克中两国关系和双边经贸合作的发展。由于大桥项目使用的是欧盟资金，大桥项目把克罗地亚、中国、欧盟三方紧密联系到了一起。

中国驻克罗地亚大使齐前进25日接受克最大英文媒体TCN专访时说，佩列沙茨大桥是中克共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作的标志性项目，也是中方在克罗地亚承建的最大规模的基础设施项目。

齐前进说，今年是中克建交30周年，大桥顺利通车将为中克、中欧合作树立新的典范，必将进一步深化中克政治互信，加强双方发展战略对接，扩大经贸等各领域合作，推动中克全面合作伙伴关系迈上新台阶。

在通车仪式上，还举行了歌舞等文艺节目表演。当晚，当地居民驾船来到大桥附近海面，音乐、歌声和欢呼声响彻小斯通湾，焰火表演把现场气氛推向高潮。

佩列沙茨大桥是一座长2440米、宽22.5米的公路斜拉桥，横跨克罗地亚南部亚得里亚海的小斯通湾，连接该国大陆与佩列沙茨半岛。由中国路桥公司牵头的中国企业联合体2018年1月中标合同金额2.8亿欧元的佩列沙茨跨海大桥及其连接线一期工程项目，并于当年开工。大桥项目是中国企业首次中标欧盟基金项目，也是中企承建的由欧盟基金出资的单体最大项目。

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