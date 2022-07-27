新华社联合国7月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，中方强烈谴责20日发生在伊拉克杜胡克省的袭击事件，呼吁有关各方积极配合伊拉克调查工作，尽快查清事实真相，确保追责。

耿爽在当天举行的安理会伊拉克杜胡克省袭击事件公开会上表示，中方对遇难者表示深切哀悼，向伊拉克政府以及遇难者家属表示慰问，祝愿受伤人员早日康复。中方支持安理会就此发表的主席新闻谈话。安理会应持续关注调查进展，并根据伊拉克政府的要求提供适当支持。

耿爽表示，伊拉克战略位置重要，民族宗教多元，应当成为地区合作的推进器，而不是地缘争夺的博弈场。令人遗憾的是，外国军队未经伊拉克政府同意，在伊领土开展军事行动的情况频繁发生，严重侵犯伊拉克主权和领土完整，严重危害伊拉克民众生命安全，严重威胁地区稳定。中方希望有关国家充分尊重伊主权和领土完整，坚持通过与伊拉克政府开展合作的方式解决自身安全关切。

耿爽说，过去30多年，伊拉克局势跌宕起伏，人民历尽苦难。当前，伊拉克正书写国家重建的新篇章，积极发展睦邻友好关系，推动区域对话合作，日益成为地区和平稳定的贡献者。国际社会应当坚定同伊拉克和伊拉克人民站在一起，不断为伊拉克长治久安、为地区繁荣稳定注入正能量。

伊拉克联合行动指挥部20日说，伊北部库尔德自治区杜胡克省一度假村当天下午遭遇炮击，造成至少8人死亡、23人受伤。伊拉克外交部当天发表声明说，这一袭击是对伊拉克主权的侵犯。伊总理卡迪米已下令对这一事件展开调查，并责成外交部长和安全部门官员组成调查委员会前往杜胡克省。

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