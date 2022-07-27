新华社布鲁塞尔7月26日电（记者康逸）欧盟成员国26日达成一项政治协议，采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%，以提高欧盟能源供应安全。

根据这项协议，欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。若届时出现天然气供应短缺等情况，欧盟将采取强制措施减少天然气需求。

欧盟理事会表示，减少天然气需求是为了在冬季来临之前节省成本，为俄罗斯天然气供应可能中断做好准备。

同时，针对不同成员国的特殊情况，为提高协议执行的有效性，欧盟理事会对部分成员国予以豁免。其中，没有与其他成员国天然气网络互联的成员国不受强制减少天然气需求的限制；电网与欧洲电力系统不同步且严重依赖天然气发电的成员国也可获得豁免，以避免出现电力供应危机。

欧盟委员会将根据欧盟天然气供应的总体情况，在2023年5月之前进行审查，考虑这一协议是否延期。

欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长约瑟夫·希库拉在欧盟理事会当天发表的一项声明中表示，这项提案得以快速通过无疑加强了共同的能源安全，将使欧盟民众和企业今年冬天的生活变得更便宜、更轻松。

负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松当天在新闻发布会上说，主动减少天然气需求可以避免在为时已晚的时候仓促或单方面做出决定。这将有助于以最有效的方式进行节约，最大限度地减少对民众和企业的影响。现在采取行动对经济的影响将小得多。

今年6月以来，俄罗斯大幅削减对欧天然气供应，导致欧洲“气荒”加剧，天然气价格飙升。

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