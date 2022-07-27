仲 音

在习近平总书记同外国领导人的交往中，有一个故事令人难忘。2018年，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德请求中方赠送两本习近平总书记签名的阿文版《习近平谈治国理政》。他表示，这两本书，一本会留给自己阅读，另一本将收藏在总统府图书馆。作为中国共产党理论创新的最新成果，《习近平谈治国理政》堪称当今世界最有影响力的领导人著作之一，为国际社会了解中国、读懂中国打开了重要“思想之窗”。

真理的力量穿越时空，伟大的事业薪火相传，思想的光芒照亮前程。前不久，《习近平谈治国理政》第四卷中英文版出版发行，再次引发海内外高度关注。这部权威著作凝结着一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，进一步科学回答了中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，对于推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在新时代新征程上团结奋斗、勇毅前行，对于帮助国际社会及时了解这一重要思想的最新发展，加深对中国之路、中国之治、中国之理的理解，具有重要意义。

中国之路，彰显历史主动。在《习近平谈治国理政》第四卷中，“掌握历史主动，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义”开宗明义。犹记北京冬奥会、冬残奥会定格下无数精彩瞬间，一届传递着“更快、更高、更强——更团结”理念的奥运盛会惊艳世界。习近平总书记指出：“历史会镌刻下这一笔，世界将对中国道路有全新的认识。”鞋子合不合脚，自己穿了才知道；道路好不好，自己走了才知道。走自己的路，是党的全部理论和实践立足点，更是党百年奋斗得出的历史结论。党的十九届六中全会概括了具有重大历史意义和现实指导意义的十条历史经验，其中一条就是“坚持中国道路”。中国特色社会主义道路，开拓于中国人民共同奋斗，扎根于中华大地，是党和人民历经千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就，是实现中华民族伟大复兴的正确道路。大道之行，壮阔无垠。中国特色社会主义，既是我们必须不断推进的伟大事业，又是我们开辟未来的根本保证，必须倍加珍惜、长期坚持。

中国之治，书写人间奇迹。2021年我国农村居民人均可支配收入18931元，较2012年翻了一番多；我国全球创新指数排名从十年前的第三十四位提升到现在的第十二位；我国群众安全感由2012年的87.55%上升至2021年的98.62%……在“中国这十年”系列主题新闻发布会上，一个个数字为“中国之治”写下生动注脚。制度稳则国家稳，制度强则国家强。尽锐出战、攻城拔寨，夺取脱贫攻坚战全面胜利；高瞻远瞩、态度坚决，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化；上下齐心、风雨共舟，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果；处变不惊、从容应对，有效维护国家主权安全发展利益……高超的治理能力，源自以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，源自中国特色社会主义制度的强大支撑。立足中国国情、在实践中发展壮大，中国特色社会主义制度日益展现出旺盛的生机活力，是当代中国发展进步的根本制度保障。前进道路上，毫不动摇坚持和巩固中国特色社会主义制度，与时俱进完善和发展中国特色社会主义制度和国家治理体系，就一定能推动“中国之治”迈向更高境界。

中国之理，回答时代考题。科学真理，指引历史的航向；伟大实践，昭示思想的力量。实践充分证明，习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃，是当代中国共产党人观察时代、把握时代、引领时代的思想武器。科学理论跨越时空，照亮一个民族走向复兴的浩荡征程，给世界近1/5人口开辟了国家富强、民族振兴、人民幸福的光明前景，更以实践基础上的理论创新，拓展了发展中国家走向现代化的途径，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。走好实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，我们尤需坚定理论自信，以中国为观照、以时代为观照，不断推进知识创新、理论创新、方法创新，善于用新的理论指导新的实践，让马克思主义在中国大地上展现出更强大、更有说服力的真理力量。

大舸中流下，青山两岸移。习近平总书记强调：“坚持和发展中国特色社会主义是一篇大文章”“我们这一代共产党人的任务，就是继续把这篇大文章写下去”。今天，在960多万平方公里的广袤土地上，亿万人民追梦圆梦的坚定步伐何其铿锵、奋斗图景何其壮美！奋进新征程，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深刻领悟中国之路、中国之治、中国之理，不畏险阻、攻坚克难、团结奋斗，我们必将奏响更加雄浑壮阔的历史交响，创造让世界刮目相看的新的更大奇迹。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 04 版）

(责编：刘叶婷、高歌)