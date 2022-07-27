王艺霖

图为比利时华裔徐比莉在活动中演讲。

受访者供图

图为沈阳1905文化创意园街景。

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“这是1937年沈阳重型机械厂保留下的完整吊车，我经常开玩笑说，这是我收藏的最有价值的艺术作品。”徐比莉说。

1986年出生的徐比莉，是成长于比利时的第四代华裔，幼时经常随父母来中国旅游。2011年，她以一名创业者的身份来到沈阳。

初到此处，徐比莉动容于其间的烟火气和人情味。但她发觉城市中缺少了一些“文化味”。“艺术不是奢侈品，城市发展需要文化充实，大众需求也必然会产生文化消费。”她认为。

那时，曾为新中国炼成“第一炉钢水”的北方重工沈重集团二金工车间搬迁不久，只留下一栋栋承载几代人记忆的老厂房。望着闲置的工业遗迹，徐比莉大胆设想，为什么不打造一座与工业相结合的文化创意产业综合体？

沈阳1905文化创意园由此而生，“1905年是中国电影起源年，也是沈阳工业的起源年，第一家工厂入驻铁西区。保留1905这个数字，让大家记住那段震撼的工业历史。”作为创始人和CEO，徐比莉谈及创意园命名缘由时这样说。

巴黎104艺术中心、纽约soho商业区、北京798艺术区，工业活化再利用并不少见。2012年承接“年逾八旬”的工业遗存后，徐比莉考察国内外优秀文化市场，沟通链接本地文化娱乐行业，逐渐形成“沈阳特色”。

在黑色钢梁铁架间，打造“犀牛市集”，一个个文创小店每年吸引几十万国内外游客；与多个文化机构、艺术院校合作，发起“国际当代戏剧节”；举办国际青年艺术家驻在计划、中法文化节、日本电影回顾展等活动……这座1万平方米的“老厂房”，成为沈阳对外文化活动最密集的地方。

“沈阳人喜欢‘撸串’喝啤酒，我们就开发了‘花毛一体’等文化衍生品。”徐比莉介绍，“1905”已自主打造多个极富流量与影响力的品牌形象。

阳光从16米的高处穿过一排排玻璃斜顶，洒在纵横交错的钢铁连廊，投射在原生态的水泥地面上，徐比莉钟爱的暖黄色吊车完整地“躺”在艺术空间中。时间没有抹去浓郁的工业风格，还吸引来更多本土原创力量。

如今作为沈阳最成熟的文化创意园区，“1905”受到文创从业者青睐。“音乐人、设计师、戏剧人，越来越多的年轻人到这里逐梦、圆梦。”徐比莉说。

“1905”也打通了沈阳工业活化的“任督二脉”。中国工业博物馆、奉天工场、红梅文创园等，将见证过新中国工业辉煌的老旧厂区，改造成延续城市成长记忆的载体。文化的“种子”在沈阳生根发芽。

“很欣慰用十年时间打造这样一张文化名片，很高兴看到文创产业在这里遍地开花。”徐比莉希望，有更多的文化从业者选择沈阳的文化平台。

（据中新网）

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