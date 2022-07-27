新华社莫斯科7月26日电（记者华迪）俄罗斯国家航天公司新任总裁鲍里索夫26日表示，俄罗斯将在2024年后退出国际空间站项目，届时将开始组建俄罗斯轨道服务站。

据俄罗斯媒体报道，鲍里索夫当天在与俄总统普京会见时说，俄罗斯正在国际空间站国际合作的框架内工作，将履行对合作伙伴的所有义务，但在2024年后退出国际空间站项目的决定已经做出。届时将开始组建俄罗斯轨道服务站。这将成为俄国家航天公司在载人航天领域的主要优先事项。

俄“能源”火箭航天集团总设计师索洛维约夫在接受媒体采访时说，俄罗斯轨道服务站建设不会早于2028年，计划分两个阶段进行。在俄罗斯轨道服务站建设取得重大突破之前会继续使用国际空间站。

据报道，今年4月，时任俄国家航天公司总裁罗戈津表示，俄方将根据国内和周边地区局势决定国际空间站的未来命运。俄罗斯暂时不急于表明立场，2024年以前俄罗斯将继续在国际空间站的工作，2024年后俄方与国外伙伴在国际空间站领域是否继续合作的建议已经呈报给总统普京和政府审阅。如果俄方决定退出国际空间站项目，将提前一年通知合作伙伴。

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