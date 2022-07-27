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中方呼吁就中东和平进程召开更具影响的国际和会

2022年07月27日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日表示，中方呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会，邀请安理会常任理事国和所有中东和平进程攸关方参与，探索政治解决巴勒斯坦问题的有效途径。

　　耿爽在当天举行的安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上表示，当前，中东和平进程依然处于停滞状态，联合国相关决议迟迟得不到执行，巴勒斯坦人民的合法权利不断受到侵害、困境进一步加剧，中方对此深表忧虑。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，事关地区和平与稳定，不应被边缘化，更不应被遗忘。国际社会要充分认识到局势的严峻性，刻不容缓采取切实行动，推动巴勒斯坦问题的解决早日重回正确轨道。

　　耿爽说，扭转地面态势刻不容缓。以色列不断扩大在被占领土上的定居点活动，持续挤压巴勒斯坦人民的生存空间，破坏巴勒斯坦被占领土的连贯性，损坏建立独立、主权的巴勒斯坦国的前景。中方敦促以色列遵守国际法，落实安理会第2334号决议，立即停止一切定居点活动。

　　他说，实现共同安全刻不容缓。今年以来，被占领土发生的暴力事件此起彼伏，加沙地带和以色列近日发生的交火事件令人担忧。以色列和巴勒斯坦的安全相互依存、不可分割，双方应当秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，找到比邻而居、和平共处的办法。凭借优势地位谋求绝对安全只能导致更大的安全困境。国际社会要同等重视巴以双方的安全关切。以色列作为占领方应履行国际人道法义务，保护被占领土平民安全。

　　耿爽强调，推进“两国方案”刻不容缓。巴勒斯坦问题延宕70多年。零敲碎打的危机管控不能取代全面公正的解决方案。对巴以有影响力的国家要承担应尽责任，秉持客观公正立场，为推动巴以尽早恢复和谈发挥应有作用。

　　耿爽表示，作为中东国家的战略伙伴，中国始终支持中东国家团结协作解决地区安全问题，支持中东人民独立自主探索自身发展道路。中方同地区国家携手抗击疫情，共建“一带一路”，为中东发展积极提供助力。中方愿继续为中东实现和平发展贡献更多正能量。

(责编：贾文婷、高歌)

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