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国防部新闻发言人表示

日方2022年版《防卫白皮书》涉华内容罔顾事实、充满偏见

2022年07月27日06:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京7月26日电  （记者张汨汨）国防部新闻发言人吴谦26日就日本政府通过2022年版《防卫白皮书》答记者问。他表示，该白皮书涉华内容罔顾事实、充满偏见，刻意渲染所谓“中国军事威胁”，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　吴谦说，日方2022年版《防卫白皮书》涉华内容罔顾事实、充满偏见，对中国国防和军队建设及正常军事活动说三道四，刻意渲染所谓“中国军事威胁”，粗暴干涉中国内政，制造地区局势紧张，中方对此表示强烈不满和坚决反对，并向日方提出严正交涉。

　　吴谦表示，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略。中国加强国防和军队建设，是为了捍卫国家主权、安全、发展利益，更好地为国际社会提供公共安全产品。历史已经并将继续证明，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。反观日本，不仅不反省汲取历史教训，反而一味拿中国说事，蓄谋修改和平宪法，大幅增加防卫费，发展进攻性战力，妄图突破战后国际秩序，这引起包括中国在内的国际社会的严重关切和高度警惕。

　　吴谦强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。两岸同胞都不会忘记，日本曾以侵略战争手段强行攫取台湾，殖民统治罪行罄竹难书，对中国人民负有难以推卸的历史罪责。日方利用《防卫白皮书》插手台湾问题，严重违反国际关系基本准则，违背日方在台湾问题上向中方作出的严肃承诺，损害中日关系政治基础，加剧台海地区局势紧张，是完全错误和非常危险的。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方在钓鱼岛海域巡航执法正当合法，日方无权说三道四。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，一贯尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由。日本不是南海问题的当事国，在南海问题上挑拨离间、随美起舞、兴风作浪，是别有用心、不负责任的。中国军队有决心、有能力、有信心捍卫国家主权安全和领土完整，维护国家海洋权益，维护地区和平稳定。

　　“我们要求日方正视和反省侵略历史，停止以受害者的伪装混淆国际视听，停止在相关问题上的错误言行，切实以负责任态度和实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”吴谦说。

(责编：牛镛、袁勃)

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