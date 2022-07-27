本报记者 彭 敏

近期，墨西哥多地发生严重干旱，政府宣布进入紧急状态。墨西哥国家水务委员会决定采取必要的限制用水措施，包括管控大型用水产业、强制执行用水量计量标准、限制重点干旱地区企业用水量等，努力保障国内公共用水供应。

据报道，目前墨西哥全国3/4的地区缺少降水，22个州中有571个城市出现干旱，其中中度干旱329个，重度干旱184个，特大干旱53个，极端干旱5个。一些大坝的蓄水量达到最低临界水位，19个情况最危急的大坝蓄水量低于10%，其中4个大坝几近枯竭。近一段时间以来，墨西哥北部新莱昂州的三座大坝几近排空，首府蒙特雷市500多万居民一直处于缺水状态，当地瓶装水的价格上涨50%以上。新莱昂州政府实施了每天18小时节水、利用卡车分配水资源、在缺水最严重的地区设立蓄水池等措施来规范用水，但情况并未改善。

墨西哥国家水务委员会表示，造成今年严重干旱的主要原因之一是拉尼娜现象，受其影响的地区气温大幅上升、降雨减少，土壤更加干燥。墨西哥水咨询委员会主席劳尔·马尔克斯表示，水资源供给安全至关重要，急需进一步加大投资力度，制定新的公共政策规划和开发水相关项目。

眼下，墨西哥政府多管齐下积极应对旱灾。一方面相关部门在部分地区实施人工增雨，另一方面，墨西哥农业和农村发展部出台措施，增加季节性农业区雨水收集和土壤渗透、改善灌溉系统等，进一步提高农业、畜牧业和水产养殖业的用水效能，以此缓解旱情。墨西哥还制定了国家可持续农业土壤战略，旨在促使各方认识到保持健康土壤的重要性，促进土壤水分保持和农业资源的可持续管理，努力减缓气候变化影响，保障粮食安全。

（本报墨西哥城7月26日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 15 版）

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