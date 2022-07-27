本报记者 岳林炜

日本核监管机构原子能规制委员会日前召开会议，正式认可了东京电力公司（以下简称东电公司）福岛第一核电站的核污染水排海计划。按此计划，如果获得地方政府同意，东电公司将于明年春天开始排放核污染水。日本的这一表态迅速引发严重关切，连日来，各方强烈敦促日方正视国际社会和日本国内广大民众的正当诉求，撤销将核污染水排海的错误决定。

据日本《东京新闻》报道，今年5月，原子能规制委员会已对东电公司提交排放计划的“审查书”草案进行了确认，称内容“没有问题”，之后进入公开征集意见环节。公开征集到的1200多份意见中有670份是技术层面的意见，其中包括对核污染水浓度测定和设备抗震方面的担忧等。尽管如此，原子能规制委员会7月22日经讨论后仍表示东电公司的应对“妥当”，对其核污染水排海计划予以认可。

据报道，22日当天，原子能规制委员会委员长更田丰志宣布认可东电公司排海计划时，现场旁听席上不断传出日本民众愤怒的抗议，“听听福岛的声音吧”“别把核污染水排入大海”“你们怎么向福岛的孩子们解释”……持续的抗议使会场一度陷入混乱。

同一天，来自东京、千叶和福岛等地的民众举行抗议活动。参与活动的民众表示，原子能规制委员会的决定关系到福岛的未来和海洋环境，如此重要的决定竟然没有充分告知日本民众就仓促拍板，十分不负责任。还有民众表示，“坚决反对将核污染水排放入海，日本不能再污染海洋、污染地球了”。

7月23日，一场以“别再污染福岛的海洋”为主题的演讲会在大阪府尼崎市举行。京都大学复合原子能科学研究所研究员今中哲二强烈批评日本政府和东电公司的核安全相关政策和应对能力。他表示，福岛核事故完全是一场本可避免的人祸，“经过两遍处理的核污染水中除了放射性氚元素外，依然残存其他多种放射性元素。”日本关西地区关注核事故避难计划的民间组织也在现场发表声明，指责原子能规制委员会不顾各方反对意见，强行认可核污染水排海计划，根本没有认真对待征集到的公众意见，是对渔业从业人员及其他众多民众意见和尊严的践踏。

日本全国渔业协会联合会（以下简称全渔联）最近也在东京召开大会，一致通过“重申坚决反对福岛核污染水排放入海立场”的特别决议。这是该团体第三次通过决议反对福岛核污染水排海。决议再次要求政府进行真诚细致的解释，并出示有实效的具体举措。会后，全渔联会长坂本雅信向媒体表示，核污染水排海计划对渔业从业者来说是生死攸关的问题，全渔联无法表示同意。

日本一家消费权益保护团体“生活俱乐部事业联盟”（以下简称生活俱乐部）一直致力于同食品生产商合作制定涉及食品的辐射标准并对此进行跟踪监测。在核污染水排海计划公开征集意见后不久，生活俱乐部就发表了致日本首相岸田文雄的公开抗议书。抗议书强调，日本社会尚未就核污染水处理方案形成共识，但政府和东电公司朝着排海的方向步步推进。同时，核污染水中除氚元素以外的放射性物质残余量和总量没有公开，核污染水排海必将给渔业带来毁灭性影响。

各方目前普遍关切日本排放核污染水将对海洋环境和太平洋沿岸国家民众健康等造成的影响，同时就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的可控性等方面提出质疑。国际原子能机构总干事格罗西此前表示，日本向太平洋排放的核污染水不应对环境造成损害。该机构还成立技术工作组两次赴日实地考察评估，迄今未就日方的排海方案得出结论性意见，同时提出诸多澄清要求和改进意见。前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。日本媒体曾调查出福岛核污染水中除氚以外还有多种放射性物质超标，东电公司也承认，经处理的核污染水有70%以上不符合排放标准，需要再次过滤。

日方不负责任的做法引发邻国强烈反对。韩国政府22日表示，对日方核监管机构批准排污入海的做法感到忧虑，并将采取应对措施。同时，韩国将就此提升与国际原子能机构合作，加强对国内海洋环境辐射的检测工作。

中国外交部22日重申，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方，切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案。中国外交部强调，如果日方执意将自身私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。

（本报东京7月26日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 15 版）

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