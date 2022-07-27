本报记者 程是颉

“这些花椰菜又大又饱满，有的单株就有1公斤重，真让人高兴。”看着眼前一大片长势良好的花椰菜，巴基斯坦马可波罗种业公司产品研发经理安斯尔满怀喜悦。

花椰菜是深受巴基斯坦民众喜欢的蔬菜，但当地花椰菜产业发展并不顺利：本地种子产量不高、品质不佳；西方公司垄断的高品质种子价格昂贵，菜农难以负担。

来自中国天津市农业科学院的孙德岭团队，让这一切有了很大改观。孙德岭是中国国家大宗蔬菜产业技术体系花椰菜品种改良岗位专家。他和巴基斯坦结缘是在一次国际种业会议上，来自巴基斯坦的种子经销商对孙德岭团队培育的花椰菜品种产生了浓厚兴趣。在双方共同推动下，从2014年起，中国花椰菜种子开始在巴基斯坦推广试验。

种地需要因地制宜。巴基斯坦的气候条件给中国专家出了道难题。“除了高温，巴基斯坦地形复杂，产生了很多‘小气候’。相隔几十公里的两个地方，种植环境就有很大不同，因此必须有针对性地育种。”经过与巴方农业技术人员密切合作，中国团队最终选育出一款种植周期短、单株重量大、抗逆性好、适宜南亚气候条件的明星产品。

“中国的花椰菜种子价格不高，质量和产量却不低，得到了菜农们的认可。”安斯尔以早熟花椰菜品种为例说，该种子在巴当地的平均售价仅为西方品种的1/3至一半，收成也很不错，“现在，花椰菜亩产从六七百公斤大幅提升至1300公斤至2000公斤，而且提前上市的高品质花椰菜销量好，能卖出好价钱”。

中国种子得到巴方农业技术人员和普通菜农的一致好评，订购量年年攀升。在定价方面，中方一直坚持“合理实惠”原则。孙德岭坦言，中国也曾深受“洋种子”价高之苦，如今，高品质的中国种子在巴基斯坦平价销售，不仅让巴基斯坦菜农顺利增收致富，也让普通民众能吃得起这道美味而富有营养的菜肴。

有了选育花椰菜品种的成功合作，中巴双方团队又在黄瓜、辣椒的选种、育种等方面加强了合作，争取研发出新的“爆款”种子。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 03 版）

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