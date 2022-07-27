本报记者 于 洋

7月15日，中欧班列再添新成员。随着汽笛长鸣，载有100个标准集装箱的“沧石欧”中欧班列从石家庄国际陆港出发，驶向匈牙利首都布达佩斯，这是京津冀地区开行的首趟直通匈牙利的中欧班列。

中欧班列凭借安全高效的优势，成为疫情延宕影响下，少数稳定连接欧亚大陆的国际运输通道，发挥着联通中国与欧洲以及共建“一带一路”国家和地区的运输纽带作用。数据显示，今年1月至5月份，中欧班列累计开行6153列、运输货物59万标准箱，同比分别增长2.7%、3%，综合重箱率达97.7%，呈现稳中有进的良好发展态势。

“近年来，通过中欧班列运载的商品和货物不断增多，我们也迎来了新的发展机遇。”匈牙利扎霍尼港公司总经理拉兹洛·古比克表示，随着中欧班列辐射范围日益扩展和产业带动效应持续增强，越来越多沿线国家和企业从中受益。

7月13日在布达佩斯举行的中东欧农产品供采对接会上，宁波联邦昌运国际贸易有限公司（以下简称“联邦昌运”）与匈牙利最大的肉牛加工厂“351”签下了采购大单——未来5年将进口价值2亿美元的牛肉。联邦昌运负责人孙崇龙告诉记者，匈牙利等中东欧国家的农产品在中国市场反响非常好，当地不少企业开始根据中国消费者的习惯开展生产，为中国消费者提供更多选择。

统计显示，过去两年投资匈牙利的中国企业数量持续增加，中匈贸易额创历史新高。2021年中匈双边贸易额同比增长34.5%。中资企业对匈牙利投资保持高位，多个绿色、新能源项目在匈落地。随着中国和匈牙利双边经贸和投资合作稳步增长，匈牙利成为中东欧国家中拥有向中国出口农产品许可证数量最多的国家之一。匈牙利的肉类、酒类产品以及有机农产品等逐渐走上中国百姓餐桌，也为众多匈牙利中小企业打开了新的市场。位于布达佩斯的匈牙利中欧商贸物流合作园区，是中国在欧洲地区建设的首个商贸物流型境外经贸合作区，对深化中匈经贸合作起到了重要促进作用。

“面对新冠肺炎疫情带来的挑战，与中国的合作给越来越多匈牙利中小企业带来了信心。我们愿意更积极探索中国市场，拥抱新商机。”匈牙利匈中经济商会会长埃尔诺·佩特表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 03 版）

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