本报记者 颜 欢 黄炜鑫

7月25日，国家主席习近平向第二届中非和平安全论坛致贺信。中非是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。习近平主席强调，实现持久和平和普遍安全是中非人民的共同心愿。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务把中国和非洲紧紧联系在一起，中非从来就是命运共同体。国际舆论高度关注、积极评价中非关系与中非合作，普遍认为长期以来，不论国际风云如何变幻，中非友好合作一如既往。当前，中非都进入新的发展阶段，构建新时代中非命运共同体前景光明。

“展现出真诚友善、团结互助的兄弟情义”

6月底，中国援助塞内加尔4座体育场维修项目启动仪式举行。塞内加尔通讯社援引塞体育部部长马塔尔·巴的讲话表示，该项目“将为洲级甚至世界级比赛创造良好的赛事环境，是两国间友谊的又一体现”。

津巴布韦《先驱报》报道说，在中方支持下，卡里巴南岸水电站扩建、维多利亚瀑布城机场翻新和新议会大厦建设等项目得以实现，这是“两国友好关系的见证”。文章还援引津巴布韦总统姆南加古瓦的表述，强调“要继续巩固深化两国密切关系，以造福两国人民”。

由中国企业参与投资开发的乌干达艾伯特湖油田项目今年2月举行了开工仪式。乌干达《新视野》杂志报道这一项目时说，当地社区居民充分享受到了项目开发为经济带来的好处，不仅住进了设施完备、十分现代化的安置房，还得到了大量就业机会。“据了解，该项目本地员工占比高达78%。”报道说，中企非常注重环境保护，“项目动员员工参与社会清洁活动，并向居民捐赠了清洁设备”。

美国《外交学者》杂志网站认为，中国与非洲经贸合作成果丰富，受到了非洲各国的普遍欢迎。文章列举了中非合作的四大优势：首先，中国和非洲历史遭遇相似，双方不存在“信任赤字”。其次，与西方国家“家长式作风”不同，中国与非洲交往时善用团结、谦让的语言，体现了平等伙伴关系。再次，西方对于非洲国家希望改善基建水平的呼声置若罔闻，中国则积极回应非洲各国发展优先事项。最后，中非双方都是发展中国家，合作方式和落点更加务实、灵活。

南非独立传媒网站表示：“非洲国家和中国之间的关系已发展为建设性伙伴关系。”报道说，早在上世纪五六十年代，中国主动向非洲国家伸出援手。一直以来，中国对非洲国家“展现出真诚友善、团结互助的兄弟情义”。去年11月，中非合作论坛第八届部长级会议获得了非方高度评价，非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒表示，塞非常感谢中国对非洲的无私帮助。

“关键项目很好地促进了非洲经济发展”

肯尼亚《民族日报》表示，非洲国家从中国倡导的共建“一带一路”合作中获益匪浅。“铁路、港口、道路、能源、水资源和数字互联互通等关键项目很好地促进了非洲经济发展，改善了当地民众日常生活；非中人文交流亦日益频繁。”

尼日利亚国家广播电台报道说，尼总统布哈里近日发表声明，对由中国企业承建的尼日利亚首个现代化深水港——拉各斯州莱基港迎来搭载港机设备的“振华28”轮停靠表示祝贺。布哈里表示，莱基港投入运营后将创造大量就业机会，改善尼日利亚民众生活，同时促进尼日利亚的对外贸易活动，助力尼日利亚改善营商环境，吸引外国投资。尼日利亚政府将不遗余力地开发该港口的潜力。

南非《比陀新闻报》发表评论文章说，2021年，南非与中国双边贸易额增至543.5亿美元，同比增长50.7%。南非是中国企业在非最大投资目的地之一，中国也是南非农产品的重要出口市场。“中资企业在南非创造了40多万个工作岗位，南非普通民众实实在在享受到了双边合作的成果。”文章评论说，“当前南中友好合作加速发展，南非人民正热切拥抱中国这个好伙伴，携手共赴繁荣美好未来。”

6月13日，由南非伊奇科维茨家庭基金会委托开展的《2022年非洲青年调查》对外发布。该报告面向15个非洲国家的18岁至24岁青年进行了4500余次面对面深度访谈，其中77%的受访者认为，中国是在非洲大陆最具影响力的非洲以外国家；76%的受访者表示，中国对其国家和生活发挥的影响是积极正面的。报告说，中国对非洲大陆基础设施建设的投资与支持，提供物美价廉的商品，同时为非洲产品提供出口机会，为当地人民创造就业等是非洲青年肯定中国对非积极影响的主要原因。

“通过加入全球发展倡议来实现更大发展”

当前，世界面临前所未有的严峻挑战。“中国提出全球发展倡议，将为包括博茨瓦纳在内的广大发展中国家带来重大发展机遇。”博茨瓦纳《报道者报》发表题为《博茨瓦纳如何从中国的全球发展倡议中受益》的评论文章，高度评价全球发展倡议。文章说，新冠肺炎疫情给博茨瓦纳经济社会发展带来较大冲击，作为“全球发展倡议之友小组”成员，博茨瓦纳期待用好全球发展倡议这个新平台，在经贸、医疗卫生、文化教育等领域合作取得丰硕成果的基础上，共同探索在绿色能源、数字经济、粮食安全等领域的合作机遇，实现真正的共同发展和合作共赢。文章还援引非盟委员会前副主席姆文查的话强调，“全球发展倡议是解决全球问题的最佳选择，对非洲大陆至关重要”。

利比里亚主流媒体《每日观察家报》刊发文章表示，中国对非合作，践行真实亲诚理念和正确义利观，是南南合作和国际对非合作的样板。实践证明，非中合作坚持互利共赢，切实改善了非洲的经济社会发展条件，给包括利比里亚在内的非洲国家人民带来了实实在在的好处，是真正的尊重非洲、帮助非洲。全球发展倡议、全球安全倡议、共建“一带一路”倡议等同非盟《2063年议程》和利比里亚“繁荣与发展亲贫议程”紧密结合，推动构建新时代中非命运共同体。

肯尼亚非洲政策研究所中国—非洲中心执行主任丹尼斯·姆瓦尼基接受肯尼亚《星报》采访时表示，中国致力于为全球提供公共产品。“全球发展倡议将在肯尼亚实现‘2030年愿景’过程中发挥重要作用。包括肯尼亚在内的非洲国家已将全球发展倡议视为该地区减贫、提升食品安全和实现非盟《2063年议程》的重要平台。”

坦桑尼亚《公民报》报道援引东非共同体秘书长彼得·马图基的话表示，中国长期以来是东非国家的合作伙伴，通过捐赠、融资和技术援助等方式支持东非国家的基础设施建设等各项经济社会事业发展。马图基强调：“我们愿意与中国合作，鼓励更多国家和国际组织通过加入全球发展倡议来实现更大发展”。

“这是一个充满希望的回应，可以帮助世界尽快走出困境，加快实现联合国2030年可持续发展目标。”联合国网站近日刊发联合国发展系统驻华协调员常启德的讲话。常启德表示，中国提出的全球发展倡议对世界发展具有重要意义。作为世界第二大经济体，中国积极与其他发展中国家分享经验、共享资源。“在非洲工作多年，我见证了中国给非洲带来的变化。”

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 03 版）

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