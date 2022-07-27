新华社北京7月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部26日发布消息说，为落实黑海港口农产品外运相关协议条款，俄罗斯、乌克兰等四方成立的联合协调中心已在土耳其伊斯坦布尔开始工作。乌克兰内务部部长顾问罗斯季斯拉夫·斯米尔诺夫在电视节目中说，过去两周，乌方摧毁了俄军50多座弹药库和17个指挥所。

——塔斯社援引俄国防部26日发布的消息说，为落实俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国不久前就黑海港口外运农产品问题签署的有关协议条款，成立的四方联合协调中心已开始工作。俄罗斯专家组将于当天抵达伊斯坦布尔，俄专家组的主要任务是“快速解决必要问题，让协议进入实际落实阶段”。

——据乌通社26日报道，罗斯季斯拉夫·斯米尔诺夫说，仅过去两周，乌军就摧毁了俄军50多座弹药库和17个指挥所，俄军后方的大量装备被摧毁，俄军后勤补给和攻击行动遭到沉重打击。受此影响，近期俄军攻击强度有所下降。斯米尔诺夫说，乌军具备了打击俄军后方仓库的能力。

——据乌通社26日报道，梅利托波尔市市长伊万·费多罗夫在电视节目中说，俄军正从其占领的梅利托波尔市向赫尔松地区运送重武器，25日俄军先后运送了三批近100件重武器，包括20多辆坦克和30多辆装甲车。俄军向赫尔松输送重武器是为了在该地区发起反攻做准备。

——乌克兰武装部队总参谋部26日在社交媒体上发文说，乌克兰和俄罗斯军队的战斗正沿两军接触线进行。在顿涅茨克方向，俄军正集中力量试图改善当地战场的战术形势，为攻打谢韦尔斯克市和索列达尔市创造条件。目前，俄军正在补充各种战备物资。

——乌通社26日援引乌各地军事部门消息报道，过去一天，俄军对切尔尼戈夫、苏梅等八个地区进行了大规模炮击，对敖德萨、尼古拉耶夫等乌南部地区进行了大规模的导弹袭击。在赫尔松地区，乌俄两军进行了激烈战斗。

——乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基25日任命维克托·霍连科为乌武装部队特种作战部队司令，替代当天早些时候被解职的格里戈里·加拉甘。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日说，过去一天，俄军继续打击乌军在顿涅茨克地区、尼古拉耶夫州等地的军事目标，摧毁了乌军的“黄蜂-AKM”防空导弹系统发射装置、火炮武器弹药库等。俄军对顿涅茨克地区的乌军外国雇佣兵驻地进行了打击，打死40余名雇佣兵，其中大部分为波兰人。俄军在尼古拉耶夫州打击了乌军第59摩托化步兵旅的炮兵营，该营超过70%的人员和武器被摧毁。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫26日在社交媒体上表示，欧洲当前对俄政策充斥着“傲慢无礼、幼稚和愚蠢”。

——据俄罗斯外交部25日发布的消息，俄外交部发言人扎哈罗娃当天就欧盟决定再向乌克兰提供5亿欧元军事援助一事表示，这证明欧盟完全不愿推动政治解决乌克兰问题。（参与记者：黄河、李铭、李东旭、华迪）

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