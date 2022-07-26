新华社瓦莱塔7月26日电 通讯：瓦莱塔大港书香飘——全球最大海上书展船靠岸马耳他

新华社记者陈文仙

5000多种书目、约80万本书籍，随着“望道”号书展船12日靠岸马耳他瓦莱塔大港，马耳他“书虫”迎来一段沉浸在知识海洋里的美好时光。

记者日前在参观这艘书展船时看到，前来阅读和购书的顾客络绎不绝。书籍内容广泛，涵盖科学、体育、烹饪、艺术等领域，语言、数学、地理和历史等大学教材也不在少数。

克里斯蒂娜·埃卢尔是十足的书迷，不会错过任何书展。她告诉记者，“望道”号靠岸以来，她已经去了两次。第一次是自己去，安静享受阅读并购买喜欢的书籍。第二次则是带着孩子们一起去。“我每周至少要读一本书，我的孩子也喜欢阅读。”

在她看来，海上浮动书展是个绝妙的想法，令人向往。“孩子们很享受在船上的时光，和船员聊天，和他们一起做游戏，我们下船时带了满满三袋子书。”她兴奋地说。

“望道”号于2009年2月正式以浮动书展的方式投入使用。船上负责公共关系的塞巴斯蒂安·蒙卡约告诉记者，13岁至64岁的民众仅需购买1欧元的门票即可读到内容丰富的书籍，其他年龄的民众则免费阅读，民众也可以用很低的价格购买喜欢的书籍。书籍主要通过捐赠所得。

在“望道”号上，船长、厨师以及负责管理书籍的工作人员都是志愿者，他们来自约60个国家和地区。来自厄瓜多尔的蒙卡约2019年起成为船上的一员，中间除有过一次短暂回国探亲外，基本都在船上生活和工作。他告诉记者，他喜欢在船上的生活，可以见到来自不同国家的人们，领略到不同的文化。

“正是对书的热爱，以及热衷于和来自不同国家和文化背景的人们打交道，我们走到了一起。我们的使命是传播知识和希望。”蒙卡约说。

他说，虽然“望道”号在瓦莱塔注册，但它在瓦莱塔停留的时间很少，总是忙于前往不同的港口。船员们在旅途中与民众分享知识，并与当地非政府组织合作，为当地社区提供帮助。“我们想向大家传播的一个信念就是，不同社区的人们可以友好相处。”

“望道”号将在瓦莱塔大港停泊至7月底，之后继续环球之旅，与世界各地民众共享阅读和获取知识的快乐。

(责编：苏缨翔、杨牧)