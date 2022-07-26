人民网里约热内卢7月25日电 （记者陈一鸣）由中国国际进口博览局和中国驻里约热内卢总领事馆联合主办的第五届中国国际进口博览会巴西参展企业动员会，25日以视频方式在线上举行，50多名巴西工商企业界人士参加。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜在致辞时表示，积极推动领区企业赴华参加进博会服务贸易展区展览。此外，中国驻里约总领馆还将于11月2日在里约举办“2022年中国巴西部分省州市国际服务贸易交易会”（简称“中巴服贸会”），在华人联谊会设立里约展厅，通过线上线下融合方式组织云论坛、云展会，扩大进博会的国际影响力。中巴服贸会旨在聚焦技术贸易、文化贸易、智慧城市、智慧医疗和商务服务等重点领域，着力展现中国坚持扩大对外开放的坚定信心和深化国际经贸合作的积极信号。

徐元胜表示，将积极运用数据专线和5G数字技术搭建高速跨境电商平台，采取远程展览和代展服务帮助企业拓展商机，对冲疫情影响。通过政府搭台、商协会运营和重点企业参与的方式，努力实现“买全球、卖全球、惠全球”。

里约商会高等委员会主席马可·波罗在讲话中表示，巴中双边贸易额已经超过1600亿美元，并仍将继续增长。第五届进博会为进一步促进巴中两国经贸合作和友好往来提供了新的机遇，里约商会将全力推动里约乃至整个巴西的企业前往进博会参展。

动员会上，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）代表分别介绍了进博会筹备情况和展商参展须知，中通快递服务有限公司介绍了远程展览和代展服务情况，上海海展公司介绍了展位设计和搭建工作方案，中国（巴西）投资开发贸易中心介绍了进博会招展的前期工作。

第五届进博会将于今年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办，将在进博会服务贸易展区设立巴西联合展区，助力巴西对华开展服务贸易。

(责编：苏缨翔、杨牧)