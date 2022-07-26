国务委员兼外长王毅将于7月28日至29日出席在乌兹别克斯坦召开的上海合作组织成员国外长理事会会议。在此前后，王毅国务委员兼外长将应乌兹别克斯坦代外长诺罗夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁邀请，对三国进行正式访问。

总台国广记者：请介绍王毅国务委员兼外长此次出席上海合作组织外长会议并访问中亚三国的背景、有关考虑及中方期待？

赵立坚：乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国都是中国的友好近邻和全面战略伙伴。今年是中国同三国建交30周年，也是上合组织宪章签署20周年和成员国睦邻友好合作条约签署15周年。当前，受各种内外因素影响，中亚地区局势面临新挑战。地区各国普遍希望同中国深化合作，共谋发展，共促安全，也期待上合组织突出新作为、展现新担当。

在上述背景下，王毅国务委员兼外长此次出访，将赓续中国同中亚国家传统友谊，深化双方高质量共建“一带一路”合作，推动构建更紧密的中国中亚命运共同体。

出访期间，王毅国务委员兼外长将会见三国领导人，同三国外长举行会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。王毅国务委员兼外长还将出席上海合作组织外长会议等多边活动，同其他与会成员国外长全面筹备今年上合组织撒马尔罕峰会。相信此访将全面落实习近平主席同各国领导人达成的重要共识，深化双、多边各领域互利合作，推动共建“一带一路”合作走深走实，为维护地区和平稳定、促进各国繁荣发展作出新贡献。

《人民日报》记者：你能否介绍本次上海合作组织成员国外长会议的主要活动安排？中方对本次会议有何期待？

赵立坚：上合组织成员国外长会议将于7月28日至29日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。王毅国务委员兼外长将同其他成员国外长就国际和地区形势、上合组织各领域合作等共同关心的问题交换意见，为今年上合组织峰会做好全面准备。

今年是上合组织宪章签署20周年和成员国睦邻友好合作条约签署15周年。正是以上述重要文件为遵循，上合组织坚定弘扬“上海精神”，不断深化各领域合作，走出一条新型区域组织的成功之路，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要贡献。

当前，百年变局与世纪疫情相互叠加，冷战思维和霸权主义抬头，世界进入新的动荡变革期。中方愿同各方一道，加强团结互信，深化高质量共建“一带一路”合作，落实全球发展倡议和全球安全倡议，构建更加紧密的上合组织命运共同体。

凤凰卫视记者：第一个问题，《华盛顿邮报》近日报道称，中国严格的防疫措施导致美国在华外交官权利遭到“践踏”，长期生活在“恐惧”之中。发言人对此有何评论？第二个问题，据报道，25日，韩国外交部相关人士就美国要求韩国参与“芯片四方联盟”一事表示，难以视其为邀请韩方加入的提议。韩政府将重点考虑促进投资、韩企进军海外市场等方面后再作出决定。对于美国政府设定的答复时限，他表示无法认同。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中国防疫政策从对人民生命健康高度负责的精神出发，对中国境内所有人一视同仁，同等保护中国公民和在华外国公民的健康。两年多来，中国是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的国家之一，为中国公民和所有在华外国公民提供了最大程度的保护。同时，中国的经济和社会始终保持良好运转，使中国民众和在华外国公民和企业的利益也得到最大程度的维护。中方始终高度重视包括美国在内的外国驻华外交领事人员涉疫问题，一贯按照《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》有关规定和精神，为他们履职提供必要协助和便利。近两年来，中方在自身“外防输入”压力较大情况下，仍为美国等国驻华外交官及其家属来华离华、在华生活履职、探亲随居等提供了许多便利，对此各国驻华使领馆都有目共睹。据我了解，自2020年6月1日以来搭乘包机来华的美国外交官及家属人数超过1000人。何来的对美外交官权利“践踏”和“恐惧”呢？同时，我也想强调，外国在华外交领事人员有义务尊重和遵守中方防疫规定，这也是遵守我刚才提到的两个公约的义务。

关于第二个问题，全球产业链供应链的形成和发展是市场规律作用的结果。加强产业链供应链开放合作，防止碎片化，有利于有关各方和全世界。中方反对人为推动产业转移、脱钩，破坏国际贸易规则，割裂全球市场。

中国和韩国互为重要合作伙伴，在两国关系发展过程中双方都获得了巨大利益，实现了彼此成就。在疫情和全球经济下行压力很大的背景下，去年中韩双边贸易同比增长26.9%，达到3623.5亿美元。这一数字接近韩美、韩日、韩欧贸易之和。单就芯片贸易而言，韩国去年出口的芯片60%进入了中国市场。我们希望韩方从自身长远利益和公平开放的市场原则出发，秉持客观公正立场，多做有利于中韩关系发展、有利于全球产业链供应链稳定的事。

澳亚卫视记者：据报道，24日，俄罗斯外长拉夫罗夫访问埃及时表示，俄方欢迎埃及有意成为上海合作组织对话伙伴。同日，白俄罗斯驻华大使先科称，白俄罗斯希望成为上海合作组织成员国。中方对此有何评论？

赵立坚：上合组织成立以来，始终遵循“上海精神”，坚定奉行开放包容的合作理念，得到国际社会高度认可。当前，越来越多的国家希望同上合组织加强合作，这充分表明上合组织吸引力和国际影响力日益提升。我们欢迎认同“上海精神”和上合组织宗旨原则的国家加入“上合组织大家庭”。

去年上合组织峰会已经批准给予埃及上合组织对话伙伴地位。中方支持埃及积极参与上合组织框架内合作。

白俄罗斯作为观察员国，一直积极参与上合组织相关领域合作，为促进本组织健康稳定发展作出了重要贡献，中方对此高度评价。中白是全面战略伙伴，中方支持白方申请成为上合组织成员国，愿同其他成员国一道积极研究作出决定。

路透社记者：今天，台湾“总统”蔡英文登上一艘海军军舰，这是她在任六年内第二次登上军舰。在视察年度海空演习时，她称赞台湾军队保卫台湾的决心。外交部对此有何评论？

赵立坚：首先我要告诉你的是，台湾没有什么“总统”，请你以后提问时注意你的措辞。我也想借此机会正告台湾当局，台湾当局走“台独”的路，是死路一条。台湾妄想在军事上对抗大陆，就如同螳臂当车，最终必将失败。

中新社记者：今天是《波茨坦公告》发表77周年。中方如何评价《波茨坦公告》的积极作用？

赵立坚：77年前的今天，中国、美国和英国发表的《波茨坦公告》与1943年三国发表的《开罗宣言》等国际法文件一起，共同构建战后国际秩序的重要法律基石，为巩固世界反法西斯战争胜利成果、维护世界和平发挥了重要积极作用。

《开罗宣言》明确规定，把包括台湾和澎湖列岛在内日本所窃取的中国领土归还中国。《波茨坦公告》对此予以重申。1945年，日本签署的投降书明确承诺接受《波茨坦公告》的有关条件。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，一个中国原则是联合国大会第2758号决议确认的根本原则，是中华人民共和国与全球181个国家建立外交关系的基础，也是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。然而，现在有个别人公开挑战《开罗宣言》和《波茨坦公告》的法律效力，甚至公然违背承诺，不断在台湾问题上挑战中国的底线。这是对历史事实和正义的践踏，是对战后国际秩序的挑衅，是对国际法治的破坏，也是对世界反法西斯战争胜利成果的亵渎。

一个中国原则是台海和平稳定的定海神针。一中原则得到充分认可和认真遵循时，台海就会保持风平浪静，否则就会阴云密布，甚至出现狂风暴雨。重温《波茨坦公告》发表的这段历史可以警醒世人，忘记历史意味着背叛。

澳亚卫视记者：据报道，美国前国务卿基辛格近日接受采访时表示，在处理中美关系时，美国及其盟友必须保持实力，但也要尊重中国作为国际秩序参与者的角色；中美两国在台湾问题上的言辞“降温”将缓解紧张局势，减少冲突的可能性，改善两国关系。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们赞赏基辛格先生的有关表态。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美两国只能搞好关系，不能把关系搞坏。我们敦促美方客观看待中国和中美关系，将拜登总统多次重申的“四不一无意”承诺以及布林肯国务卿作出的积极表态落到实处，特别是美国要恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，与中方相向而行，找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。

彭博社记者：日前，英国外交大臣特拉斯和前财政大臣苏纳克都对中国采取强硬立场，中国已经成为英国保守党党魁选战的一个话题。特拉斯昨天称，英国必须打压TikTok等公司，并限制技术出口。外交部对此有何评论？

赵立坚：我昨天已经阐明了中方有关立场。我们对他们的涉华表态表示遗憾和坚决反对。英国保守党党首选举是英国内政，我们不予评论，也不感兴趣。我想奉劝英国个别政客不要动辄拿中国说事，鼓噪“中国威胁论”。这种不负责任的言论解决不了自己国内的问题。

路透社记者：昨天，美国总统拜登发表进一步评论称，预计他很快将与习近平主席通话。中方能否证实？请问中美元首通话将在何时举行？

赵立坚：关于你提到的问题，我目前没有可以提供的消息。

法新社记者：针对缅甸此前处决活动人士引发广泛谴责，美国务院发言人普莱斯昨天敦促中国就此对缅甸政府施加影响。中国是否会这么做？

赵立坚：我昨天已经就这个问题阐明了中方有关立场。中方始终坚持不干涉内政原则。我们一贯主张缅甸各党各派从国家和民族长远利益出发，在宪法和法律框架下妥善处理有关分歧和矛盾。

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