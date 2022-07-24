新华社北京7月24日电 综合新华社驻外记者报道：印度、智利、澳大利亚近日猴痘病例持续增加，泰国21日发现首例猴痘病例。澳大利亚传染病学家认为，引发这次大规模感染的猴痘病毒与此前在非洲流行的猴痘病毒相比，已经发生多次变异。

印度首都新德里24日报告1例猴痘确诊病例，这也是印度报告的第4例猴痘病例。一名31岁男子21日出现发烧和皮肤病变等症状，到当地医院接受治疗，印度国家病毒学研究所在检测后确认他感染了猴痘病毒。该患者并无外国旅行史，但他最近在北部喜马偕尔邦参加过一个单身派对。

印度南部喀拉拉邦14日报告该国首例猴痘确诊病例，患者12日由阿联酋抵达喀拉拉邦。此后该邦又报告了两例猴痘病例，两人均有阿联酋旅行史。印度中央政府已要求各地确保在所有入境点开展猴痘病毒检测。

智利卫生部长贝戈尼娅·亚尔萨23日表示，该国累计报告39例猴痘确诊病例。她说，智利有能力检测、追踪和隔离猴痘相关病例。按照世界卫生组织的建议，智利已于6月25日颁布猴痘疫情警报，有效期持续至9月30日。

泰国公共卫生部21日说，泰国发现首名猴痘患者。这名27岁尼日利亚男子不久前从尼日利亚入境泰国普吉岛，因出现发烧、咳嗽和红疹等症状，到当地医院接受治疗，其猴痘病毒检测结果呈阳性。泰国公共卫生部已将猴痘归为密切监测的传染病，并做好应对准备。

澳大利亚联邦卫生部19日的数据显示，该国已确诊41例猴痘病例。澳大利亚新南威尔士大学传染病学家雷娜·麦金太尔近日表示，猴痘病毒属于正痘病毒属，通常很稳定、不容易变异，但引发这次大规模感染的猴痘病毒与此前在非洲流行的猴痘病毒相比，已经发生了多次变异。这些变异是否会给病毒的传播方式带来影响尚不可知。

天花病毒也属于正痘病毒属。麦金太尔指出，由于全球范围内，接种天花疫苗所带来的免疫保护都在减弱，而且猴痘已经蔓延到很多国家和地区，疫情可能会继续蔓延，应当在全球范围内加强监测，特别是监测发热和皮疹的聚集性病例以及水痘、手足口、单纯疱疹或其他有皮疹症状的疾病，以防误诊。（参与记者：胡晓明、尹南、张笑然、宋宇、郝亚琳）

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