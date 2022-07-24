新华社北京7月24日电（记者黄玥）记者24日从共青团中央获悉，世界青年发展论坛数字经济主题论坛23日在京举行。论坛设有开幕致辞、主旨演讲、青年行动案例分享、嘉宾对话等环节，20余名来自世界各地的专家学者、青年代表等在线上线下共话数字经济新机遇。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷致辞时表示，数字化越来越成为我们社会生活不可分割的一部分，青年的创新思维将有助于引领这场正在进行的技术革命。

“在数字经济发展大潮中，青年的特点和优势更加彰显，成为数字技术创新和数字经济发展的生力军。”全国青联副主席傅振邦在致辞中表示，希望各国青年在发展中把准方向，在变革中抢抓先机，不断提高数字技术技能和数字经济思维，争做数字经济的创新者、数字经济的先行者，在追潮弄潮中实现人生价值。

全国青联常委，伏羲智库创始人、主任李晓东在主旨演讲时谈到，数字经济是青年发展的必然选择，青年将为弥合数字鸿沟、连通数据孤岛作出积极的贡献。他建议发起青年数字发展行动，构建数字发展领域青年菁英信任网络，引导全球青年人才积极行动，投身数字化发展的浪潮之中。

来自中国、印度、孟加拉国等国的创业青年在青年行动案例分享环节，讲述了各自运用数字技术赋能医疗健康、生态环境等领域的探索经验。中外企业家、经济学家代表还围绕“以数字经济赋能实现可持续发展目标”主题进行深入对话。

本次论坛是世界青年发展论坛四个主题分论坛之一，由中华全国青年联合会主办。

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