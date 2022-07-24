人民网讯 据美国《国会山报》24日报道，美国前副总统戈尔日前在接受美国全国广播公司采访时指出，要解决气候危机，美国必须重视“民主危机”。他认为，应对气候变化与枪支管控类似，两者进展缓慢是由于当前美国民主面临的问题。他呼吁美国上下团结起来解决气候变化和枪支管控问题，而不是“踢政治皮球”。

戈尔还谈到美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学枪击案中的执法人员表现问题，认为否认气候变化是与其类似的“不作为”行为，正在伤害后代。

戈尔指出，极端事件频发正在改变人们的认知。“你知道，否认气候变化者在某些方面确实与得克萨斯州尤瓦尔迪市的近400名执法人员相似，他们在孩子们被屠杀时在一扇未上锁的门外等待。他们听到尖叫声，听到枪声，没有人挺身而出。”戈尔表示。

当地时间5月24日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生一起枪击案，19名儿童和2名教师遇害。当地时间7月17日，美国得克萨斯州众议院特别委员会发布对该惨案现场监控视频的分析报告，报告显示，376名美国各级执法人员赶到现场后耗费一个多小时才闯入教室击毙枪手。报告批评执法人员在应对中存在“系统性、普遍性和本可避免的失败”。

现年74岁的戈尔曾于1993年至2001年担任克林顿政府副总统，卸任后，他致力于环境保护工作，关注全球气候变化问题。

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