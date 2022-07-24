新华社北京7月24日电 德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克22日承认，德国与波兰达成的向波兰提供坦克以间接向乌克兰提供军援的武器装备交换计划未能顺利推进。

贝尔伯克当晚接受德国《图片报》记者采访时说，上述计划显然没有顺利推进，如果这种方法行不通，德国政府会考虑采取其他方式继续与波兰合作。不过，德方拒绝接受波方的尖锐批评。

1月24日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，德国外长贝尔伯克（左）出席欧盟外长会。新华社记者郑焕松摄

德国先前与波兰达成一项军备交换计划，承诺向波兰运送20辆“豹”式坦克，以换取波兰向乌克兰运送苏联时期生产的坦克。计划初衷是为乌克兰士兵提供更加熟悉的重型军事装备，以便乌军无需接受大量培训即可操作使用，同时有助波方更新武器装备。

然而，波兰政府对这项计划进展颇为不满，近来频频指责德方没有信守承诺。波兰外交部副部长希蒙·申科夫斯基·韦尔森克22日接受德国媒体采访时说：“德国承诺交换坦克，结果却是一个骗人的把戏。”

在韦尔森克看来，德方做法像是在开玩笑。首先，德方向波方交付的坦克比波方运至乌克兰的坦克更老旧。其次，德方目前只是“象征性地”交付了少量坦克，而波方已向乌克兰运送超过200辆坦克。

“（这种做法）不可接受，因为我们对削弱军备实力和训练士兵使用60年代的装备不感兴趣。”韦尔森克说。

贝尔伯克辩解，德方提出交换坦克“是因为这在当时似乎是最好、最快的方式”，而且德方先前已经说明无法立即完成坦克交付。（李彦南）

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