人民网开罗7月23日电 （记者沈小晓）7月22日，“2021中国政府友谊奖”颁奖典礼在阿联酋外交与国际合作部隆重举行。中国驻阿联酋大使张益明、阿外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦、“中国政府友谊奖”获得者纳瓦勒·阿卡比等中阿嘉宾出席。

颁奖仪式现场。中国驻阿联酋大使馆供图

纳瓦勒·阿卡比于2020年2月始担任阿联酋全国新冠肺炎临床管理委员会主席。自中阿开展全球首个新冠灭活疫苗三期临床试验国际合作后，作为阿方主要项目负责人、首席研究员和首席临床专家，纳瓦勒·阿卡比为中阿疫苗合作作出重要贡献。目前，纳瓦勒·阿卡比仍继续推动同国药等开展新一代新冠疫苗和药物临床试验合作。

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中向阿联酋首位“2021中国政府友谊奖”获得者纳瓦勒·阿卡比表示热烈祝贺。张益明强调，中国政府友谊奖是为表彰在中国现代化建设和改革开放事业中作出突出贡献的外国专家设立的最高荣誉奖项。“纳瓦勒女士是首位荣获中国政府友谊奖的阿联酋友人，她拥有医者仁心大爱本色、精益求精专业精神和协作创新国际视野，是关心和支持中阿合作一大批阿联酋专家和友人的杰出代表。”

中国驻阿联酋大使张益明致辞。中国驻阿联酋大使馆供图

张益明指出，面对疫情肆虐，中阿两国兄弟同心、守望相助、共克时艰，树立合作抗疫的全球典范。“相信在纳瓦勒女士等友好人士的共同努力下，中阿两国将继续拓展疫苗生物技术开发，提升双方卫生健康合作水平，推动中阿关系迈上新台阶。”

阿联酋“2021中国政府友谊奖”获得者纳瓦勒·阿卡比发言。中国驻阿联酋大使馆供图

纳瓦勒·阿卡比感谢中国政府授予崇高荣誉，表示荣获此奖离不开千千万万志愿者的积极参与，离不开中国驻阿使馆和阿卫生部门的大力支持。

中国政府友谊奖是为表彰在中国现代化建设中作出突出贡献的外国专家而设立的最高荣誉奖项，自1991年设立以来已有1799位外国专家获奖。

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