人民网曼谷7月23日电 （记者孙广勇）7月22日至23日，“后疫情时代的泰国中文教育”泰国孔子学院（课堂）院长联席会在泰国普吉顺利召开。本次会议由泰国孔子学院（课堂）发展联盟主办，宋卡王子大学普吉孔子学院承办，普吉中学孔子课堂协办，旨在搭建泰国各孔院（课堂）资源与信息共享平台，加强和促进泰国各孔院（课堂）的互动与交流。

会议采取“线上+线下”相结合的形式。中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢全程线上与会，朱拉隆功大学孔子学院中方院长韩圣龙、海上丝路孔子学院中方院长陈巍、宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波、普吉中学孔子课堂中方负责人罗建平、明满中学孔子课堂中方负责人张立志、暖武里河王中学孔子课堂中方负责人张丽薇等15位中方院长、课堂长线下参会。普吉中学校长瓦查拉萨·颂班博士、宋卡王子大学普吉分校国际处处长萍思莉博士等泰方嘉宾线下出席并致辞。

22日上午，与会嘉宾分别到普吉中学及普吉中学孔子课堂、宋卡王子大学普吉分校及宋卡王子大学普吉孔子学院参观走访。22日下午至23日，“后疫情时代的泰国中文教育”泰国孔子学院（课堂）院长联席会在宋卡王子大学普吉分校会议厅正式召开。会议由宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波主持。

冯俊英在线上致辞中表示，在百年变局与世纪疫情叠加的背景下，国际中文教育遇到了前所未有的挑战。尽管如此，泰国各个孔院和孔子课堂的国际中文教育工作依然在有条不紊地进行，且成绩傲然，这离不开中泰双方院校的精诚合作、各位院长与课堂长的悉心努力及无私奉献。泰国孔子学院和课堂作为极具代表性的群体，应承担起时代重任，认真总结好过去15年的发展成果，理性看待面临的困难和挑战，科学提出解决之道。这不仅对泰国孔子学院和课堂的发展有重要意义，也对全球孔子学院的发展极具意义。

萍思莉代表宋卡王子大学普吉分校对与会嘉宾表示热烈欢迎，并致辞表示，今年已经是普吉孔子学院在宋卡王子大学普吉分校的第16年。16年来，普吉孔子学院与普吉分校早已深度融合，水乳交融，密不可分。各位中方院长、课堂长齐聚普吉分校，共同商讨泰国孔子学院（课堂）的发展现状与未来规划，是一件非常有意义的事情。我们也非常乐于见到在泰孔子学院、孔子课堂与泰方院校深度融合，共同发展，希望中泰合作建设的孔子学院、孔子课堂，都能成为“中泰一家亲”的典范。

本次联席会历时一天半，各位中方院长、课堂长围绕泰国孔子学院（课堂）经验分享、泰国孔子学院（课堂）发展中遇到的困难或阻碍、泰国孔子学院（课堂）未来发展规划等三个议题展开讨论。讨论内容包括泰国孔子学院（课堂）中文教学、中文考试、奖学金推荐、文化活动开展、教学点建设、新闻媒体宣传、人员派出及管理、中泰教育合作及交流、泰国孔子学院（课堂）发展联盟共建共享等。

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